06 мая 2017 В городе 51-06.05.2017 6

Программа празднования Дня защитника отечества, 25-летия Вооруженных сил РК и Дня Победы

Алатауский район 7 мая в 10.00 Праздничный концерт

Перед акиматом

района

(мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26)
Алмалинский район

6 мая в 12.00

9 мая в 12.00

Праздничный концерт

Праздничное мероприятие

Арбат

Сквер имени А.Молдагуловой и М.Маметовой (ул.Толе би, уг.ул.Панфилова, перед КБТУ)
Ауэзовский район

 8 мая в 9.00

9 мая в 11.00

Торжественная церемония                          возложения цветов

Праздничное мероприятие

Центральное кладбище (пр. Райымбека, уг. ул. Казакова)

Парк Family(мкр. 4)
Бостандыкский район

6 мая в 11.00

9 мая в 11.00

Праздничный концерт

Праздничный концерт

Акимат района (ул.Айманова,191)

Ресторан «Бакшасарай» (КЦДС «Атакент», ул. Тимирязева, 42)
Жетысуский район

9 мая в 9.00

9 мая в 10.00

Праздничный концерт

Торжественная церемония                          возложения цветов

Сквер «Гульдер»

(мкр. Кулагер)

Центральное кладбище (пр. Райымбека, уг. ул. Казакова)
Медеуский район

7 мая в 11.00

9 мая в 10.00

Праздничный концерт

Торжественная церемония возложения цветов и праздничный концерт

Войсковая часть № 0111,

президентский полк «Батыр»

 (ул. Достык 117/6)

Мкр. Алатау
Наурызбайский район

6 мая в 11.00

8 мая в 9.00

9 мая в 11.00

Праздничный концерт

Торжественная церемония возложения цветов

Праздничный концерт

Войсковая часть № 2027 (мкр.Акжар,ул.Даулеткерея, 4)

Перед акиматом района

(мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, 129)

ВЛОК «Алатау»

(мкр.Таусамалы, ул.Ашимова, 50а)

                                                   

Турксибский  район

6 мая в 11.00

6 мая в 16.00

9 мая в 11.00

Торжественная церемония возложения цветов

Торжественное мероприятие

Праздничный концерт

Мемориал Славы

(ул.Шолохова,уг.ул.Станкевича); стела Победы советского народа в ВОВ

(ул.Шолохова уг.ул.Л.Толстого);

Мемориал Победы на Северном кладбище,

Стела в сквере ветеранов -афганцев

(ул.Некрасова,32 А);

Памятник выпускникам, павшим на фронтах войны

(ул.Поддубного,155);

Мемориал Памяти погибших летчиков

(ул.Огарева)

Военный институт сухопутных войск РК

(ул.Красногорская,35)

Парк имени С.Сейфуллина(ул.Шолохова,уг.ул.Федеративной)
       