Программа празднования Дня защитника отечества, 25-летия Вооруженных сил РК и Дня Победы

|Алатауский район
|7 мая в 10.00
|Праздничный концерт
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Перед акиматом
района
(мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 26)
|Алмалинский район
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6 мая в 12.00
9 мая в 12.00
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Праздничный концерт
Праздничное мероприятие
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Арбат
Сквер имени А.Молдагуловой и М.Маметовой (ул.Толе би, уг.ул.Панфилова, перед КБТУ)
|Ауэзовский район
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8 мая в 9.00
9 мая в 11.00
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Торжественная церемония возложения цветов
Праздничное мероприятие
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Центральное кладбище (пр. Райымбека, уг. ул. Казакова)
Парк Family(мкр. 4)
|Бостандыкский район
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6 мая в 11.00
9 мая в 11.00
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Праздничный концерт
Праздничный концерт
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Акимат района (ул.Айманова,191)
Ресторан «Бакшасарай» (КЦДС «Атакент», ул. Тимирязева, 42)
|Жетысуский район
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9 мая в 9.00
9 мая в 10.00
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Праздничный концерт
Торжественная церемония возложения цветов
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Сквер «Гульдер»
(мкр. Кулагер)
Центральное кладбище (пр. Райымбека, уг. ул. Казакова)
|Медеуский район
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7 мая в 11.00
9 мая в 10.00
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Праздничный концерт
Торжественная церемония возложения цветов и праздничный концерт
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Войсковая часть № 0111,
президентский полк «Батыр»
(ул. Достык 117/6)
Мкр. Алатау
|Наурызбайский район
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6 мая в 11.00
8 мая в 9.00
9 мая в 11.00
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Праздничный концерт
Торжественная церемония возложения цветов
Праздничный концерт
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Войсковая часть № 2027 (мкр.Акжар,ул.Даулеткерея, 4)
Перед акиматом района
(мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, 129)
ВЛОК «Алатау»
(мкр.Таусамалы, ул.Ашимова, 50а)
|Турксибский район
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6 мая в 11.00
6 мая в 16.00
9 мая в 11.00
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Торжественная церемония возложения цветов
Торжественное мероприятие
Праздничный концерт
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Мемориал Славы
(ул.Шолохова,уг.ул.Станкевича); стела Победы советского народа в ВОВ
(ул.Шолохова уг.ул.Л.Толстого);
Мемориал Победы на Северном кладбище,
Стела в сквере ветеранов -афганцев
(ул.Некрасова,32 А);
Памятник выпускникам, павшим на фронтах войны
(ул.Поддубного,155);
Мемориал Памяти погибших летчиков
(ул.Огарева)
Военный институт сухопутных войск РК
(ул.Красногорская,35)
Парк имени С.Сейфуллина(ул.Шолохова,уг.ул.Федеративной)