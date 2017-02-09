Программное обеспечение

Выступления с разъяснением основных положений Послания Главы госудаства и Конституционной реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти,

Заместитель Председателя Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева провела встречу

с производственным коллективом ТОО «Казлегпром Алматы»

На встрече присутствовали генеральный директор ТОО «Казлегпром Алматы», депутат городского маслихата Айбек Бектурганов, аким Жетысуского района Талгат Разаков, заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Станислав Канкуров, представители горакимата и государственных исполнительных органов Алматы.

В ходе мероприятия депутаты выступили с разъяснением основных положений Послания Главы госудаства и Конституционной реформы по перераспределению полномочий между ветвями власти, ознакомили присутствующих с новой моделью экономического роста, включающего в себя развитие частного сектора, агропромышленного комплекса и многих других важных модернизационных новшеств вектора развития страны. Они подробно остановились на ключевых моментах Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Особое внимание было уделено четвертому приоритету – улучшению качества человеческого капитала.

По итогам встречи сотрудники предприятия задали ряд вопросов. Так, мастер экспериментального обувного цеха Тохтар Рахимбердиев интересовался влиянием новой модернизации на развитие производства в целом. Конструктор обув­ного производства Самат Танибергенов задал вопрос о трудовой мобильности. А мастер пошивочного цеха Валентина Свинцова подняла вопрос с предложением об уменьшении пенсионного возраста для женщин, также о медицинском старховании.

Гульмира Исимбаева рассказала о государственной программе «Серпiн» и о ее приоритетах, также об единой онлайн-платформе – вакансиях по стране в разрезе населенных пунктов и городов.

Депутат дала разъяснения избирателям о том, как внедряется медицинское страхование в нашей стране, также рассказала о мерах по дальнейшему улучшению качества медицинского обслужения населения.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

В библиотеке им. А. П. Чехова состоялся круглый стол по обсуждению проекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК и Послания Президента РК

Во встрече приняли участие депутат Мажилиса Парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Ирина Смирнова, сотрудники, читатели библиотеки, студенты и преподаватели университета «Туран»

– Я, как и мои коллеги-депутаты, нахожусь в регионах для встречи с населением, чтобы рассказать о предстоящих преобразованиях, взять ваши наказы по поводу последних предложений нашего Президента о необходимости конституционной реформы и Послании Главы государства народу Казахстана, – сказала Смирнова. – Ваши предложения я представлю Парламенту, и тогда вместе с другими депутатами мы в дальнейшем сможем обратиться в правительство для решения этих проблем, а также адресовать их рабочей группе по изменениям в Конституции.

За годы Независимости наша страна многого достигла. Мы считаем нормальным явлением, когда у нас что-то улучшается, и хочется еще большего. Когда к нам приезжают граждане, которые давно уехали из Казахстана, они с изумлением отмечают, сколько у нас положительных перемен. Подтверждением этому является и сегодняшняя Универсиада. У нас пройдет EXPO-2017 – мероприятие мирового значения, которое высоко оценивается в разных государствах.

В своем Послании наш Президент ориентирует нас на то, что наступил новый для нас период – время третьей модернизации Казахстана. Это очень дальновидный и мудрый план. Время Третьей модернизации достаточно сложное, так как проходит в период международного кризиса, глобализации, исторических перемен. И очень важно сейчас не оказаться на задворках, не стать сырьевым придатком, а двигаться вперед, активно развивая и модернизируя экономику и социальную сферу нашей страны.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева провела встречу в Казахском государственном женском педагогическом университете

Сначала с вступительной речью к собравшимся обратилась ректор вуза Динара Нукетаева. Она отметила, что за четверть века мир узнал Казахстан как активно развивающуюся страну, которая открыта позитивным изменениям.

– Послание Главы государства – это стратегический документ, обращенный ко всем гражданам страны, особенно к молодежи. Формируется новое направление – цифровой Казахстан. Успешная реализация поставленных целей напрямую зависит от молодого поколения, – сказала она.

Затем выступила Гульмира Исимбаева. Она отметила, что «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – это уникальный по своей содержательности документ.

– Послание с полным правом можно назвать путеводителем для правительства, Парламента и общества в целом. В нем нашли точное и сконцентрированное отражение ключевые направления структурного преобразования экономики, – отметила депутат.

В своей речи Гульмира Исимбаева акцентировала внимание на вопросах, связанных с образованием. В частности, она говорила о необходимости обновления учебной программы, развитии критического мышления школьников, повышении уровня финансовой грамотности и переходе к 12-летнему образованию. Также затронула и вопрос перехода к трехъязычному обучению.

Рассказала депутат и о новшествах в сфере здравоохранения и улучшения благосостояния казахстанцев. Затем ответила на вопросы, касавшиеся обязательного медицинского страхования.

– Функциональная структура и логистические системы формируются на основе информационной базы Министерства здравоохранения и других государственных органов. Готов к запуску регистр потребителей медицинских услуг, бизнес-процесс по сбору и обработке платежей, усовершенствованы автоматизированные информационные системы, – отметила она.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Бесплатное профтехобразование для всех

Динара Шакирова, специалист Ауэзовского районного отдела КГУ «Центр занятости населения Алматы»:

– Стало доброй традицией, что каждый год начинается с обращения нашего Президента к народу Казахстана. Послание текущего года – это программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев, и в первую очередь нас, специалистов сферы занятости.

Хочу отметить главное направление, где Нурсултан Назарбаев не обходит вниманием молодое поколение. Его высокая оценка роли молодежи в жизни страны, постоянная забота об этой перспективной группе общества являются залогом успешного продвижения республики. Особенно четко пути развития молодежи просматриваются за счет совершенствования образования. В данном Послании этот вопрос сфокусирован на максимальном развитии системы подготовки технических кадров. Именно техническое и профессиональное образование должно, подчеркивает Нурсултан Назарбаев, стать одним из основных направлений инвестиционной политики. Начиная с 2017 года будет дан старт новому проекту «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». То есть государство обязуется каждому молодому человеку дать первичную специальность, каждый выпускник школы, не поступивший в вуз, не останется не у дел, а сможет прийти и получить рабочую специальность и именно с этого начать свою трудовую деятельность. Это даст возможность обеспечить занятость молодежи и заполнить вакуум рабочих специальностей.

В этом стремительно меняющемся мире от нас, сотрудников социальной сферы, зависит многое. Поэтому не случайно большая часть выступления нашего Президента была посвящена социальной сфере. Мы рады, что планируется выделить еще больше средств на повышение образовательного потенциала, в том числе на увеличение заработной платы преподавателей и стипендии студентов, а также пенсий до 20% и на столько же размеров единовременного пособия на рождение ребенка.

Считаю одним из главных направлений Послания проект по реализации жилищной программы «Нұрлы жер». Данная программа направлена на решение важнейших задач по обеспечению жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет. Уверена, Послание Президента сыграет важную роль в будущем развитии Казахстана, и верю, что страна, руководствуясь данным документом, непременно добьется больших успехов в реализации Стратегии-2050.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бекбулат Тлеухан провёл приём избирателей в городском филиале партии «Нур Отан»

К избраннику народа пришли люди с предложениями, как сделать жизнь в нашем городе и стране в целом комфортнее, интереснее, насыщеннее.

Так, Айдархан Жа­­дыков, офицер в отставке, собрал богатейший материал о всех героях-казахстанцах, получивших высокие правительственные награды с 1937 по 2016 год.

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– Меня порадовала активность и жизненная позиция алматинцев, пришедших ко мне на прием, – отметил мажилисмен. – Прежде всего бросается в глаза, что люди стали больше думать о социально значимом, о пользе, которую они хотят принести государству, а не себе лично.

Василий ШУПЕЙКИН

Фото Юрия Выблова