Проходит отбор в корпус А

В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана «Стратегия-2050: курс состоявшегося государства» в стране в 2013 году сформирован принципиально новый класс профессиональных управленцев – корпус А, ответственный за реализацию конкретных направлений государственной политики.

Рост конкурентоспособности государственного управления и повышение эффективности всего государственного аппарата сегодня основан на принципах меритократии, транспарентности, результативности и подотчетности обществу.

Корпус А – административные государственные должности управленческого уровня, для которых предусмотрены особый порядок отбора в кадровый резерв, конкурсный отбор в прохождении и прекращении государственной службы, а также специальные квалификационные требования.

С 2013 года проведено три конкурсных отбора среди граждан в кадровый резерв корпуса А.

В апреле текущего года Главой государства подписан указ, согласно которому сокращен перечень должностей корпуса А.

В числе таких должностей − руководители подразделений центральных госорганов, которые не принимают самостоятельных управленческих решений. Поэтому они были исключены из корпуса А.

Из него также исключены должности председателей и членов ревизионных комиссий, поскольку их назначение и деятельность регулируются Законом РК «О государственном аудите и финансовом контроле».

Такая оптимизация позволила сократить должности корпуса А почти в два раза – до 278 человек.

Сейчас корпус А включает четыре категории должностей, наделенных управленческими полномочиями: ответственные секретари, председатели комитетов, руководители аппаратов центральных и местных исполнительных органов и акимы районов.

В сентябре текущего года отбор в кадровый резерв был объявлен на две категории должностей – председателей комитетов в министерствах и акимов районов.

Процедура отбора кандидатов в корпус А включает в себя несколько этапов. Первый – это публикация объявления об отборе, что уже было сделано в республиканских печатных изданиях и на сайте агентства. Второй – непосредственно прием документов, который проходил с 4 по 15 сентября 2017 года. После этого кандидатов ждет тестирование в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции. Перечень допущенных к тестированию кандидатов будет размещен на сайте агентства www.kyzmet.gov.kz. и успешно его прошедшие будут допущены к собеседованию в Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте РК, которая и примет окончательное решение о зачислении или об отказе в зачислении в корпус А.

В целом по республике подали документы свыше 600 кандидатов, из них по городу Алматы – 36. В отборе наряду с государственными служащими и сотрудниками правоохранительных органов могут участвовать представители частного сектора. По городу Алматы подали документы на участие в конкурсе корпуса А 27 государственных служащих, 9 – кандидаты, не являющиеся государственными служащими.

Впервые будет проводиться обучающий семинар для кандидатов административных государственных служащих корпуса А. Целью семинара станет изучение действующего законодательства.

Руководитель Управления государственной службы Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы

В. С. МУРЗАГЕЛЬДИНОВА