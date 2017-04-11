Прокуроская забота

Природоохранная прокуратура города заинтересовалась жизнью бродячих псов

Более трех тысяч алматинцев пострадало от укусов бродячих животных в прошлом году.

В связи с многочисленными обращениями горожан специализированная природоохранная прокуратура Алматы проводит проверку работы местных исполнительных органов по решению вопроса с бродячими животными. В ходе проверки установлен ряд нарушений, которые требуют незамедлительного решения и изменения подхода к данному вопросу.

Так, в связи с вступлением нового Ветеринарного кодекса в 2012 году было создано коммунальное предприятие «Центр ветеринарии», которым за последние три года отловлено около 60 тысяч бродячих животных.

Как показала проверка, не все в деятельности данного предприятия соответствует установленным общемировым требованиям по гуманному обращению с животными. К примеру, арендуемый Центром ветеринарии питомник для бродячих животных не соответствует установленным нормам по содержанию животных, клетки питомника не рассчитаны на содержание крупных пород собак, количество клеток также не рассчитано на количество отлавливаемых собак, из-за чего в одной клетке содержатся по 5–7 собак.

Также проверкой установлены факты негуманных способов отлова бродячих животных с использованием сотрудниками предприятия самодельных самозатягивающихся петель из проволоки толщиной 1,5 миллиметра, что противоречит общемировым требованиям, согласно которым при использовании петли ее толщина должна быть не менее шести миллиметров.



Вызвала много нареканий и политика финансирования отлова бродячих животных.

Также Центру ветеринарии было указано на организацию работы сайта предприятия по предоставлению информации об отловленных животных, как того требуют п. 12 Правил по отлову и утилизации бродячих животных.

Специализированная природоохранная прокуратура города просит алматинцев внести свои предложения по данной теме.

По итогам их обсуждения будет вынесен акт реагирования с указанием о принятии реальных мер.

Виктор АНДРЕЕВ