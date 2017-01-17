Прописка станет проще

Электронная регистрация по месту жительства обещают запустить до конца недели

Внедрение онлайн-формата станет быстрой и удобной альтернативой для тех, кто не хочет терять время в очередях ЦОНов. О технической готовности открыть электронную регистрацию до конца текущей недели заявил накануне Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев. По состоянию на 16 января, подчеркнул глава ведомства, обязательную процедуру регистрацию прошли уже около 250 тысяч казахстанцев.

– Режим работы ЦОНов продлили, и в нем центры проработают до конца месяца. Сейчас мы уже наблюдаем определенное снижение очередей, – отметил Даурен Абаев. – Процессы по онлайн-регистрации мы готовы завершить до конца текущей недели. Это означает, что техническая часть, за что отвечает АО «Национальные информационные технологии» МИК РК, завершена на 80 процентов. Но заказчиком является Министерство внутренних дел. Как только они со своей стороны сделают определенные шаги, я думаю, онлайн-регистрация заработает.

Министр добавил, что со стороны ведомства были определенные недоработки, и вопрос с онлайн-регистрацией мог быть проработан чуть раньше. Сложности, по его мнению, вызвал и тот факт, что доступ к базам данных, позволяющим оформить регистрацию, имеют не все сотрудники ЦОНа. Однако и эта проблема тоже уже решается.

Марина Пестрякова

Алматинцам разъяснили важные нюансы регистрации

Пояснения в ходе онлайн-конференции дал глава Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов. В частности, он рассказал, что детей нужно регистрировать по месту жительства с рождения. Это делается для того, чтобы малышей можно было прикрепить к поликлинике, поставить на очередь в детский сад, получать пособия на ребенка. Процедура регистрации детей по месту жительства проходит в том же порядке, что и для взрослых. В итоге выдается свидетельство о рождении.

Также Серик Саинов пояснил, что делать алматинцам, которые хоть и прописаны в городе, но проживают в основном на даче в черте города.

– В таком случае необходимо оформить временную регистрацию. При этом постоянная регистрация также сохраняется. Регистрация по месту жительства или по месту временного пребывания – это отдельная процедура. Если у вас есть право собственности на жилье, это не значит, что вы там автоматически зарегистрированы. Проживание до десяти дней без регистрации по месту временного пребывания не является нарушением законодательства, – сказал Серик Саинов.

Также он отметил, что регистрация по месту жительства близких родственников, а также членов семьи собственника жилища производится независимо от размера жилой площади. При этом правособственник квартиры обязан обеспечить проживание зарегистрированных по указанному адресу лиц.

Однако в случае, если дом новый и еще не сдан в эксплуатацию, оформить регистрацию по месту жительства невозможно, так как нет правоустанавливающего документа на жилье.

Маргарита НЕЖДАНОВА