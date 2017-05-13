Противоклещевая обработка 2017 на территории города Алматы

Согласно постановлению РГУ «Департамент охраны общественного здоровья города Алматы» и приказу главного санитарного врача города г. Биржанова М. с 24 апреля сего года по г.Алматы в парках и скверах (аллеях, бульварах и т.д.), а также на территориях лесных парков проводится дезинсекционная противоклещевая обработка силами и средствами филиала РГП на ПХВ «Центра дезинфекции по городу Алматы».

Противоклещевая обработка – это обработка территорий от клещей, которая включает в себя комплекс профилактических мер, направленных на устранение причин распространения клещей. Проводится она с целью предотвращения возникновения заболеваний вирусом энцефалита, болезнью Лайма и другими инфекциями, переносными насекомыми.

Для охвата обработкой территории города было организовано 8 дезинфекционных бригад в составе: врача-эпидемиолога, энтомолога, паразитолога и дезинфектора.

На сегодняшний день проводится противоклещевая обработка в Алмаарасанском ущелье Бостандыкского района, Медеуском районе (национальный парк «Медеу»).

Общая площадь дезобработки в этом году составит 1063 гектара. Противоклещевая дезобработка по г. Алматы проводится с применением современного специализированного оборудования дезраствором «Циперметрин-25».

Контроль за качеством противоклещевой обработки и по определению численности иксодовых клещей на территории города, а также учет укусов клещей и пострадавших от укусов лиц ведет Департамент общественного здавоохранения по городу Алматы.

Директор филиала РГП на ПХВ

«Центр дезинфекции по городу Алматы» Бекбосынов Е. А.