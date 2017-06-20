Протокол заседания постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI созыва город Алматы 14 июня 2017 года

Расширенное заседание постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI-го созыва открыла и вела Есенова Ханзада Азимхановна.

Присутствуют:

Депутаты: Есенова Х. А., Садыков Б.Н., Байрамуков И.И., Ниязова Н.И., Толепов А.С.

Приглашенные: Ахетов М.К. руководитель Управления по развитию языков города Алматы

Повестка дня:

1. «О присвоении наименований безымянным улицам города Алматы»

Докладчик: Ахетов Мамай Каниевич –

руководитель управления по развитию языков города Алматы

В соответствии с Правилами учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.02.2014 г. № 138, для учета мнения населения, Управлением по развитию языков внесены на рассмотрение маслихата необходимые материалы по присвоению наименований отдельным улицам города Алматы.

СЛУШАЛИ: руководителя управления по развитию языков города Алматы Ахетова М.К.:

Предлагается присвоить наименования 5 улицам города Алматы в связи с отсутствием их наименований: в Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» квартал А1, в Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3»: улицам с проектными наименованиями 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица.

В Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» безымянной улице «Квартал А1» предлагается присвоить наименование улица Тарлан.

В Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3 предлагается присвоить наименования:

улице с проектным наименованием 1-я улица – улица Бақыт;

улице с проектным наименованием 2-я улица – улица Қыран;

улице с проектным наименованием 3-я улица – улица Бұланды;

улице с проектным наименованием 4-я улица – улица Самұрық.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предложением о присвоении наименований следующим улицам города Алматы: В Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» безымянной улице «Квартал А1» – улица Тарлан, в Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3» улице с проектным наименованием 1-я улица – улица Бақыт, улице с проектным наименованием 2-я улица – улица Қыран, улице с проектным наименованием 3-я улица – улица Бұланды, улице с проектным наименованием 4-я улица – улица Самұрық.

2. Управлению по развитию языков города Алматы (Ахетов М.К.) в соответствии с Правилами учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 138, в течение семи рабочих дней разместить протокол постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы на интернет-ресурсе акимата города Алматы и обеспечить публикацию в средствах массовой информации, а также внести на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий.

Голосовали: единогласно.

Председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию

Х. Есенова Секретарь А. Сейтмустафа