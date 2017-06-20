Протокол заседания постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI созыва город Алматы 14 июня 2017 года

Расширенное заседание постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы VI-го созыва открыла и вела Есенова Ханзада Азимхановна.
Присутствуют:
Депутаты: Есенова Х. А., Садыков Б.Н., Байрамуков И.И., Ниязова Н.И., Толепов А.С.
Приглашенные: Ахетов М.К. руководитель Управления по развитию языков города Алматы
Повестка дня:
1. «О присвоении наименований безымянным улицам города Алматы»
Докладчик: Ахетов Мамай Каниевич –
руководитель управления по развитию языков города Алматы
В соответствии с Правилами учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24.02.2014 г. № 138, для учета мнения населения, Управлением по развитию языков внесены на рассмотрение маслихата необходимые материалы по присвоению наименований отдельным улицам города Алматы.
СЛУШАЛИ: руководителя управления по развитию языков города Алматы Ахетова М.К.:
Предлагается присвоить наименования 5 улицам города Алматы в связи с отсутствием их наименований: в Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» квартал А1, в Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3»: улицам с проектными наименованиями 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица.
В Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» безымянной улице «Квартал А1» предлагается присвоить наименование улица Тарлан.
В Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3 предлагается присвоить наименования:
улице с проектным наименованием 1-я улица – улица Бақыт;
улице с проектным наименованием 2-я улица – улица Қыран;
улице с проектным наименованием 3-я улица – улица Бұланды;
улице с проектным наименованием 4-я улица – улица Самұрық.
РЕШИЛИ:
1. Согласиться с предложением о присвоении наименований следующим улицам города Алматы: В Бостандыкском районе, микрорайоне «Алатау» безымянной улице «Квартал А1» – улица Тарлан, в Наурызбайском районе, микрорайоне «Каменка-3» улице с проектным наименованием 1-я улица – улица Бақыт, улице с проектным наименованием 2-я улица – улица Қыран, улице с проектным наименованием 3-я улица – улица Бұланды, улице с проектным наименованием 4-я улица – улица Самұрық.
2. Управлению по развитию языков города Алматы (Ахетов М.К.) в соответствии с Правилами учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 138, в течение семи рабочих дней разместить протокол постоянной комиссии по социально-культурному развитию маслихата города Алматы на интернет-ресурсе акимата города Алматы и обеспечить публикацию в средствах массовой информации, а также внести на рассмотрение соответствующих ономастических комиссий.
Голосовали: единогласно.
Председатель постоянной комиссии по социально-культурному развитию
Х. Есенова Секретарь А. Сейтмустафа