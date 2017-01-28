Процесс демократизации на правильном пути

Обсуждение обращения Президента РК Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

В Союзе писателей Казахстана творческая интеллигенция обсудила обращение Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

– Обращение нашего Президента – стратегически важное, выверенное временем решение, – говорит председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин. – В обществе взят курс на дальнейшую демократизацию. Постепенно мы брали барьеры, которые ставили перед нами реалии современности. Учитывая все сложности, перед которым мы оказывались ранее и которые стоят на сегодняшний день перед нашей республикой и в контексте мирового сообщества, Президент принимает конкретные шаги в развитии не только казахстанского общества, демократизации в нашей стране. Он более глобально подошел к этой проблеме и вынашивал свое решение не одно десятилетие.

Сегодня в стране идет перераспределение полномочий между ветвями власти, обязанностей между ними. Я думаю, что это очень важно. Наш Президент еще раз продемонстрировал, что нужно усиливать роль парламента и правительства в решении наиболее важных социально-экономических вопросов. Этим мы усиливаем демократическое развитие нашего общества. Парламент – мощная ветвь представительской власти, и законы должны работать ради общества, процессов развития в нашей стране.

Социально-экономические вопросы теперь в прерогативе правительства, которое будет себя чувствовать более ответственным не только перед Президентом, но и, главное, станет подотчетно Парламенту. Давая свободу «плавания» правительству, Президент доказал миру, что само развитие и процесс демократизации в Казахстане на правильном пути.

В течение месяца все казахстанцы смогут принять участие в народом обсуждении Конституции, высказать свое мнение по тем или иным проблемам. Творческая интеллигенция не останется в стороне и будет активно высказывать мнение в области обустройства нашей страны.

Фото Юрия ВЫБЛОВА

Ассамблея народа Казахстана поддерживает конституционную реформу о перераспределении полномочий

Обсуждение обращения Главы государства, посвященное делегированию части полномочий Президента Парламенту и правительству, состоялось в Доме дружбы. Инициативу Нурсултана Назарбаева по расширению функционала властных структур поддержали члены АНК, руководители и представители республиканских и городских этнокультурных объединений.

– Конституциональные реформы представляют собой продолжение пяти институциональных реформ, – открывая встречу, сказал заместитель председателя АНК Казахстана Леонид Питаленко. – Путь, избранный Казахстаном, его внутренняя и внешняя политика были определены еще в начале становления независимости нашего государства. Однако время меняется, а вместе с ним – глобальный мир и внутренние ситуации. Поэтому основные направления руководства государством тоже должны меняться – в лучшую сторону. Суть реформы сводится к тому, что, как предлагает Нурсултан Абишевич Назарбаев, президентскую власть необходимо разгрузить и передать часть полномочий правительству и Парламенту. То есть у правительства повысится ответственность за реализацию тех законодательных актов, которые принимаются Президентом и Парламентом.

Подчеркнув важность и символичность обращения Елбасы к народу, участники встречи отметили, что перераспределение власти поможет создать объективные механизмы демократии.

– За 25 лет Казахстан состоялся как самостоятельное государство, и возникает вопрос: что дальше? Куда мы будем двигаться? Президент отвечает: наш путь – дальнейшая демократизация, – акцентировал внимание заместитель председателя Ассоциации корейцев Казахстана Георгий Кан. – Ключ ее заключается в том, чтобы власть не концентрировалась вокруг определенного субъекта, а происходила, как говорят политологи, диффузия власти. Когда страна только обрела суверенитет, кризис был повсюду в экономике, политике, идеологии. Тогда нужно было волевым решительным методом и безотлагательно решать судьбоносные вопросы.

Сегодня же, добавил спикер, требованием времени продиктованы иные задачи, и для их выполнения нужно отходить от режима «ручного управления». Казахстан, считает эксперт, уникален в своем решении разгрузить президентскую власть на фоне того, как во всем мире, напротив, наблюдается тенденция ее усиления.

Рахман Алшанов, председатель Общественного совета Алматы, депутат городского маслихата, ректор университета «Туран»:

– На городском Общественном совете мы внимательно выслушали и обсудили обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. На мой взгляд, данное решение действительно назрело. Глава государства его реализует последовательно в программных действиях по демократизации нашего общества, повышению его устойчивости и распределению полномочий. И многие функции, а там набралось около 40, можно передать или в правительство, или в Парламент.

Был момент, когда требовалось ускорить проведение реформ, и тогда принималось множество законов за подписью Президента, которые дали хороший импульс для развития рыночных преобразований в нашей стране. Сейчас, когда Парламент стал более профессиональным и активно работать, необходимость в этом отпала. И думаю, совершенно правильно, что за это все теперь предстоит отвечать самим разработчикам, правительству. По крайней мере, будет с кого спрашивать о выполнении того или иного закона. В этой связи распределение ответственности вполне уместно. Думаю, от этого только выиграет государство.

Однако здесь надо быть очень внимательными, с тем чтобы не перегнуть палку при распределении полномочий по разработке тех или иных законодательных актов во избежание покушения на Конституцию.

Поэтому передача полномочий – это не простое дело. Оно требует профессионализма, усиления контроля общественности над различными проблемами. Думаю, совершенно справедливо то, что теперь Парламент будет формировать правительство. Тогда для нашей партии «Нур Отан», как и для других, возникнет межпартийная конкуренция. Вполне разумно, почему бы и нет. Тогда Президент будет выступать арбитром между ветвями власти.

В этой связи нужно проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конс­титуционного совета, судебной системы и прокуратуры. Самое время засучить рукава и трудиться над этим.

Вы знаете, когда мы рассматривали Закон о жилищных отношениях, где черным по белому написано, что собственники квартир имеют право сами избирать председателя КСК и заслушивать ревизионную комиссию, то оказалось, что люди по-прежнему предпочитают писать Президенту. На этом примере мы видим, что передача полномочий не всегда сопровождается адекватным отношением наших граждан к тем правам, которые для них предусмотрены. По инерции мы привыкли к тому, что там, наверху, добрый государь все решит за нас. Сейчас нам всем предстоит большая работа по распределению пропорций этих отношений, по составу решений и механизму их исполнения. Для этого, считаю, наше общество уже созрело, поднялся уровень образования, опыт развития рыночной экономики. И хватит уже кивать на Президента, удобно устроившись под его теплым крылом, а пора брать ответственность на себя. А Главе государства предоставить возможность больше времени и сил посвящать решению таких глобальных стратегических задач, как оборона, безопасность и так далее.

Научная общественность города обсудила обращение Президента РК Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

Заседание круглого стола с участием политологов, социологов, юристов, философов состоялось в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

– На меня, как на юриста, обращение нашего Президента произвело большое впечатление, – говорит завкафедрой уголовно-правовых дисциплин института истории НПУ им. Абая Бакытжан Толеубекова. – Оно имеет огромную государственную важность. Президент принял мудрое решение о передаче части своих полномочий Парламенту и правительству страны. Но это потребует от этих структур высокопрофессионального, грамотного исполнения своих должностных обязанностей. Не нужно забывать, что, давая Парламенту и правительству права, Президент увеличивает и степень их ответственности перед народом. Теперь можно говорить о профессиональном правительстве, где каждый занимался бы своим делом. Оборонное министерство должен возглавлять человек, хорошо знающий армию, военное дело, образовательную сферу, – специалист не только с высшим образованием, но и имеющий опыт работы в данной сфере. Трудно представить себе министром здравоохранения человека, далекого от медицины в целом. Но профессиональное правительство должно работать таким образом, чтобы смежная отрасль каких-то отношений не была подвергнута ущемлению. Например, законодательство о труде не должно противоречить законодательству, связанному с предпринимательской деятельностью. Сегодня перестановки в правительстве, его обновление уже началось. Это объективный и правильный процесс.

Да, мы пережили определенный этап, да, наступили новые времена, но какова структура предстоящих изменений? Для этого нужна работа определенных специалистов, а также опыт зарубежных стран, где есть аналогичная система, чтобы посмотреть, насколько установленные там положения эффективно работают. Процессы имплементации должны быть очень взвешенные. Ведь нужно учитывать, что страны, где эти институты работают, могут оказаться на более высоком витке своего развития в условиях капитализации отношений. Мы – молодое государство, и какие-то моменты пока не стыкуются с нашим уровнем экономического развития, ментальностью, национальной идеей, иными факторами.

Если мы обратимся к самому тексту проекта новой Конституции, то юристы могут увидеть целый комплекс проблем, которые потребуют глубокого анализа и изучения, тщательного исследования. Есть моменты, которые не находятся в состоянии гармонии с институтами права. Я думаю, что предстоит огромная работа по приведению нового законодательства в соответствие с этими новыми положениями.

Общественный совет Алматы поддержал Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти

Встреча прошла под председательством руководителя городского Общественного совета, депутата маслихата, ректора университета «Туран» Рахмана Алшанова. Было отмечено, что сильная президентская вертикаль нужна была стране в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Тогда она себя оправдала, поскольку все основные достижения были реализованы именно при этой системе. Собравшиеся единодушно сошлись во мнении, что предстоящая реформа нацелена на повышение эффективности системы управления, которая состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и Парламента значительно усилится.

На протяжении четырех часов присутствующие скрупулезно разбирали каждый пункт обращения Президента. В завершение встречи члены Общественного совета Алматы единогласно решили разойтись на какое-то время для выработки предложений, которые затем будут тщательно выверены и направлены для последующего рассмотрения в рабочую группу.





В городском филиале партии «Нур Отан» обсудили обращение Президента Казахстана к народу

Модератором встречи выступила член фракции «Нур Отан», депутат маслихата Алматы, ректор Казахского государственного женского педагогического университета Динар Нукетаева.

– В своем обращении Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о перераспределении полномочий между ветвями власти. Я считаю, что это судьбоносное решение. За 25 лет Независимости наша страна прошла большой путь. Благодаря мудрой политике Лидера нации мы преодолели множество трудностей. Было время, когда страна нуждалась в руководителе, который мог контролировать все и строил будущее страны на принципах единства и демократии. Президент остается единственным лидером нашей страны, гарантом Конституции. В то же время Казахстан достиг такого уровня развития, когда Президент может передоверить часть своих полномочий правительству. Это решение знаменует новый этап в развитии нашей страны. Теперь у правительства, и в частности у депутатов, появится не только больше полномочий, возрастет и ответственность перед народом. Я уверена, что у нашего государства большой потенциал, – сказала Динар Нукетаева.

В свою очередь первый заместитель председателя Алматинского филиала партии «Нур Отан» Жулдыз Омарбекова в своей речи акцентировала внимание на том, как важно донести до каждого казахстанца, как изменится жизнь страны после принятия поправок в Конституцию:

– Для этого сейчас повсеместно проходят встречи. Важно, чтобы все понимали важность того, что сейчас происходит, знали, к чему и зачем мы идем, ведь у всех граждан одна цель – жить в благополучной стране, политика которой основана на принципах демократии и единства народа.

Также в ходе заседания выступила директор Института философии, политологии и религиоведения, член политического совета Медеуского районного филиала партии «Нур Отан» Зарема Шаукенова.

– Решение Президента о перераспределении полномочий между ветвями власти было ожидаемым, так как этот вопрос обсуждала специально созданная комиссия. Как политолог, могу сказать, что для Казахстана это определенно новый этап развития, который доказывает зрелость нашего общества и говорит о готовности страны к трансформации в соответствии с современными мировыми реалиями. При этом во главе страны остается Президент – нашей стране нужен сильный лидер, который направляет нас, – отметила Зарема Шаукенова.





Евгений Кузнецов, профессор кафедры международных отношений КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук:

– Документ, принятый нашим Президентом, имеет большое значение. Это ответственный исторический шаг. Содержание обращения при распределении полномочий между ветвями власти тоже имеет знаковый характер. Слушая и читая этот важный документ, еще раз убеждаешься в дальновидности и мудрости нашего Президента. Некоторые горячие головы еще на заре независимости нашей страны предлагали президентскую республику низвергнуть, сделав ее парламентской. Но тогда для этого не было возможностей. Сегодня Президент отдает часть своих полномочий, но это не значит, что сейчас у нас будет парламентская республика. Власть и руководство страной остаются по-прежнему у нашего Президента. На заре независимости полномочия перераспределять было нельзя, но сейчас, когда мы за 25 лет достигли определенных больших достижений, этот вопрос назрел. Ветвям власти наш Президент передает более 40 полномочий. Это очень важный и ответственный шаг. Но все важные для нашей страны полномочия все же остаются у Президента страны. Это касается обороноспособности, национальной безопасности, что особенно важно в условиях роста терроризма. Внешняя политика остается также в руках Главы нашего государства. И это понятно, если обратиться к истории, наш Президент является основоположником казахстанской внешней политики. Нурсултан Абишевич шесть раз выступал на Генеральной ассамблее ООН с инициативами, которые одобрял и принимал весь цивилизованный мир. Это, в частности, касается и ядерного разоружения. Глава государства по-прежнему будет заниматься политикой взаимоотношений с другими государствами. Именно за Президентом остаются все стратегические цели развития нашей страны. Парламент получит большие полномочия в вопросах межнациональных отношений, деятельности Ассамблеи. Но главенствующая роль должна все же принадлежать нашему Президенту, так как межнациональные отношения – трудоемкий и злободневный вопрос.

Я уверен, что и в системе образования нашей страны роль Президента должна быть велика.

Кроме того, в своем обращении президент отметил, что, принимая решение, руководствовался логикой как нашего, так и современного развития. Нурсултан Назарбаев дальновидно смотрит вперед и четко видит, какой будет наша страна.

Надо отметить, что этот шаг Президента – большое доверие казахстанскому народу, то, что он считается с мнением простых людей. Очень важно, что проект новой Конституции будет обсуждаться всенародно и мнение наших граждан будет услышано.





В Палате предпринимателей Алматы состоялось обсуждение обращения Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

– Страна встала на ноги, и пришло время принятия решения Главы нашего государства, – сказал директор палаты Юрий Тлеумуратов. – Сегодня закономерно начался процесс перераспределения полномочий между ветвями власти, когда правительству и Парламенту передается часть президентских полномочий. Правительство и Парламент – коллегиальный орган, значит, мы идем по пути демократизации общества, большей открытости, транспарентности в принятии решений. Перемены скажутся и на развитии бизнеса. Как бы ни говорили, что бизнес вне политики, чем больше решений будет приниматься коллегиально и транспарентно, от этого наше предпринимательство только выиграет. Вся грязь и коррупция делается в тишине и темноте. Если работа Парламента и правительства станет более прозрачной, то и грязи в нашем обществе будет меньше.

Поскольку бизнес – основа экономического фундамента государства и от него 85 процентов налогов поступает в госказну, думаю, что именно предпринимателям не безразлична форма нашего государственного устройства. Ведь от плохо написанных законов зачастую страдает как раз бизнес. Поэтому мы должны проявить свою активную гражданскую позицию во время референдума.

Решение, принятое Президентом, актуально. И очень важно, что оно выносится на широкое народное обсуждение, считает представитель Ассоциации по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина.

– Общество становится более открытым и демократичным, власть прислушивается к мнению народа. Со своей стороны мы готовы вносить свои предложения и дополнения в Основной закон нашей страны, – сказала она.

Материалы подготовили Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ, Виктория ИЗБИЦКАЯ, Марина ПЕСТРЯКОВА, Татьяна ЯЦКЕВИЧ, Нелли СТАСОВА, Маргарита НЕЖДАНОВА