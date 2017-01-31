Процесс демократизации на правильном пути

Городской совет ветеранов одобряет предложение Президента страны о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти

Ветеранскую общественность мегаполиса приветствовали председатель Алматинского совета ветеранов, академик НАН РК Еренгаип Шайхутдинов, председатель Медеуского совета ветеранов, заслуженный деятель РК Ким Серикбаев, член городской общественной комиссии Николай Калинко и другие.

В своем выступлении перед активом ветеранов Алматы Ким Серикбаев, в частности, сказал:

– Выражаю свои мысли не только как гражданин страны, но и как человек, проработавший в государственном аппарате около 10 лет. После прекращения деятельности второго Парламента в 1994 году Глава государства издал несколько указов, имеющих силу закона, где сосредоточил всю полноту власти в руках Президента. Это решение Президента, скажем прямо, было встречено в обществе неоднозначно. Однако как военный специалист, ученый скажу, что тогда это была вынужденная мера и, по моему мнению, она сыграла свою положительную роль с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны и укрепления самостоятельности молодого суверенного государства.

Но это было два десятка лет тому назад. «…Мир меняется на глазах, скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане», – подчеркивает Глава государства. Поэтому, на мой взгляд, ответственность за развитие страны, за будущее нашего народа должен нести не только Президент, но и другие ветви власти. Это объективная, закономерная необходимость сегодняшнего дня.

И правительство как исполнительная ветвь власти, и Парламент как законодательная окрепли, накопили определенный опыт и способны на современном этапе решать различные социально-экономические проблемы, разрабатывать толковые законы и осуществлять контроль над их исполнением.

Мне думается, все это в перспективе позволит всем ветвям власти работать слаженно и эффективно, а также обеспечить создание соответствующих балансов и противовесов. Совершенно очевидно, что все эти изменения преследуют важную цель, направленную на демократизацию нашего общества. Надеюсь, что во власти будут работать люди с доброй душой, горячим сердцем, трезвой головой и чистыми руками. Поэтому мы, ветераны, располагающие огромным жизненным опытом, немалыми знаниями, должны поддержать эту инициативу.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Совет Алматинского городского филиала партии «Ак жол» поддерживает инициативу о перераспределении власти

Участниками встречи по обсуждению проекта закона стали заместитель председателя партии Иса Казыбек, член президиума центрального совета ДПК «Ак жол» Нурлан Жазылбеков, председатель Алматинского городского филиала партии Дмитрий Васильев и активисты.

– Мы приветствуем поправки в Конституцию о перераспределении власти, потому как они направлены на дальнейшую демократизацию нашего общества. В программе партии это тоже прописано – мы стремимся к большей подотчетности ветвей власти. Думаю, что усиление роли парламента и большая самостоятельность правительства как раз ведут к этому пути. Члены нашей партии поддерживают этот положительный тренд, – сказал глава Алматинского филиала ДПК «Ак жол» Дмитрий Васильев. – Мы помним нелегкие времена 90-х, когда после развала Советского Союза были нарушены хозяйственные связи. В тот период нужна была сильная президентская власть. За 25 лет Независимости мы пришли к мощному сформировавшемуся государству, которое уважают на международной арене, которое пользуется заслуженным авторитетом. Республика влияет на внешнюю мировую политику, уровень ВВП страны поднялся. Построена новая столица. Безусловно, все это заслуга сильной президентской власти, лично главы государства.

Спикеры сошлись во мнении, что мировые вызовы в виде финансового кризиса, угрозы терроризма и экстремизма требуют усиления государственности через распределение полномочий между ветвями власти.

– Президент сосредоточится прежде всего на внешней политике, обороноспособности, безопасности нашей страны. Конечно, он останется верховным арбитром с той целью, чтобы заданный тренд развития страны состоялся, – добавил глава городского филиала.

Позитивно воспринимают предстоящую реформу также председатель комитета ветеранов войны и военной службы Алматинского городского совета ветеранов Купесбай Жампеисов, президент Казахстанской ассоциации промышленных строительных материалов Марал Томпиев, и.о. декана КазГАСА Арман Жумадил.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Динар Нукетаева, депутат маслихата г. Алматы, ректор Казахского государственного женского педагогического университета:

Обращение Елбасы – новое направление демократизации политической системы.

Глава государства сделал историческое по своему смыслу обращение к народу Казахстана. Это обращение я понимаю как смелый шаг Елбасы по пути демократизации политической системы в целом. Оно означает начало новой эпохи развития казахстанского общества, а также логическое завершение начатых социально-экономических и политических преобразований. Президент пришел к такому решению исходя из интересов нашего народа, веления времени и заботы о будущем молодого поколения.

Глава государства представил нашему вниманию судьбоносное решение – внесение поправок в Конституцию и в конституционные законы Республики Казахстан. Он обозначил перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Более 40 полномочий Елбасы перераспределил между Парламентом и правительством, что повышает их ответственность перед народом. Правительство будет разрабатывать и утверждать государственные программы, а Парламент – принимать законы.

Обращение Президента предоставляет широкие возможности для страны, для фундаментального рывка, открывающего новые страницы в летописи современного государства.

По предложению главы государства реформа будет реализована в двух направлениях. Первое включает передачу некоторых полномочий по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам власти. За эту отрасль полностью будут отвечать правительство, министерства и акиматы.

Сильная президентская вертикаль была необходима при построении нового государства, чтобы устоять перед вызовом времени, тяжелыми испытаниями. Есть все основания заявить, что эта форма правления себя оправдала, поскольку в трудные времена всю ответственность на себя взял Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. За 25 лет Независимости он не только вывел страну из затруднительного экономического положения, но и создал конкурентоспособный Казахстан. Данное обращение еще раз доказало, что Президент Казахстана является главным гарантом Конституции.

Работники Централизованной библиотечной системы обсудили обращение Президента РК Нурсултана Назарбаева

Собрание открыла директор Центральной библиотечной сети Роза Кабиева. Она подчеркнула значимость обращения Президента РК. Подробно остановилась на основных моментах перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и обозначила роль работы библиотек в разъяснении обращения Президента РК среди горожан.

– Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев принял очень важное, политически выверенное решение, которое знаменует новый этап в развитии Казахстана. Наша главная задача сейчас – организовывать встречи и объяснять как можно большему числу людей задачи, поставленные Главой государства перед Парламентом и правительством. Особенно это важно для молодежи, которой предстоит строить благополучное будущее нашей страны, – сказала Роза Кабиева.

В свою очередь заместитель директора по развитию Центральной библиотечной сети Алматы Алуа Конарова рассказала об усилении роли Парламента в отношении местной исполнительной власти. А заведующая библиотекой писателей Казахстана Елена Агайса в своей речи обозначила контуры реформы власти и обратила особое внимание на то, что сегодня библиотеки должны более тесно сотрудничать с партией «Нур Отан», организовывать встречи по разъяснению обращения Президента РК.

В завершение собрания Роза Кабиева обозначила для библиотекарей города ряд первоочередных задач в свете обращения Президента. Она подчеркнула, что именно этим специалистам в первую очередь нужно много работать с молодежью, разъясняя ключевые моменты обращения Лидера нации.

Маргарита НЕЖДАНОВА

Трудовой коллектив Объединения музеев Алматы полностью поддерживает предложение Президента Казахстана по перераспределению полномочий между ветвями власти

Обсуждение обращения главы государства Нурсултана Назарбаева к народу прошло под председательством руководителя Объединения музеев Алматы Нурлана Дукенбаева. Он отметил, что перераспределение полномочий между ветвями власти в Казахстане знаменует новый этап в истории развития Казахстана.

– Это очень важный и прогрессивный шаг. Наш Президент вновь показал, что ведет продуманную политику, нацеленную на дальнейшее развитие страны, укрепление ее благополучия. Конституционная реформа знаменует новый вид взаимодействия между ветвями власти. При этом, передавая ряд полномочий, Президент остается гарантом Конституции страны и успешного развития Казахстана, – сказал Нурлан Дукенбаев.

Он отметил, что благодаря решению Президента Казахстана Парламент станет напрямую формировать правительство. Так как полномочия Парламенту делегировали казахстанцы, можно сказать, что правительство становится народным. Оно теперь полностью подотчетно Парламенту РК, а тот в свою очередь – гражданам республики.

Активно поддержали обращение Главы государства и молодые сотрудники организации, отметив, что решение Главы государства особенно важно для молодежи, которой предстоит строить будущее родной страны уже в новых условиях, которые полностью отвечают сегодняшней ситуации в мире.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

В доме культуры аэропорта состоялось собрание, посвящённое обсуждению проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК»

С предстоящими изменениями в Основном законе собравшихся ознакомили вице-президент по экономике и развитию АО «Международный аэропорт Алматы» Серик Мухтыбаев, руководитель профсоюза Данияр Алтыбаев и другие. В ходе заседания внимание было сконцентрировано на вносимых изменениях, которые создадут запас устойчивости политической системы на многие годы вперед, а также повысят роль правительства и Парламента. Участникам разъяснили суть предлагаемой реформы – серьезное перераспределение властных полномочий, демократизация политической системы в целом.

В завершение встречи присутствующие выработали резолюцию – коллектив Международного аэропорта Алматы поддерживает планы по внесению изменений в Конституцию с целью дальнейшего совершенствования демократических процессов в нашей стране и в целом для благоприятного развития Казахстана.

Алия КАЗБАЕВА