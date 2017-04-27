Проверка возможностей

На собрании депутатской фракции партии «Нур Отан» в городском маслихате обсудили проблемы инвалидов

На очередном заседании депутаты заслушали доклады сразу нескольких управлений – занятости и социальных программ, строительства, а также здравоохранения.

Представители общественных объединений, защищающих права людей с особыми потребностями, подняли ряд актуальных вопросов, которые мешают обеспечению безбарьерной среды в Алматы. В частности, выяснилось, что в городе сегодня работают только семь инватаксти, да и то их услугами можно воспользоваться только по будням, а общественный транспорт в основном не приспособлен для того, чтобы перевозить людей в инвалидных колясках.

– Я сама не раз сталкивалась с этой проблемой. Мне нужно много ездить по городу, не только в поликлинику и домой, но в автобус я не могу заехать на своей коляске. К тому же многие водители, увидев на остановке инвалида, могут просто не остановиться. Я уже не говорю о том, что людям с особыми потребностями хочется посещать и объекты культуры, однако многие из них для этого не оборудованы. Например, ряд кинотеатров, Государственный академический театр оперы и балета имени Абая и другие, – отметила депутат городского маслихата, председатель ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева.

Также она подняла проблему качества инвалидных колясок, которые предоставляют людям с ограниченными возможностями, отметив, что на механических устройствах очень тяжело передвигаться по городу.

Впрочем, в ответ на это руководитель Управления занятости и социальных программ Айгуль Ахметова рассказала, что заключен договор с поставщиком на покупку современных немецких инвалидных колясок с электроприводом.

Участники встречи также подвергли критике работу управлений строительства и здравоохранения, отметив, что во многих школах, поликлиниках и больницах нет лифтов, чтобы люди с особыми потребностями могли беспрепятственно перемещаться, а в медучреждениях еще и часто отсутствуют специальные дорожки, по которым ориентируются слепые и слабовидящие граждане, нет сурдопереводчиков, специальных удобных для людей с особыми потребностями аппаратов флюорографии, гинекологических кресел.

– Все эти проблемы возникают из-за того, что игнорируется 25-я статья Закона РК «О социальной защите инвалидов», в которой говорится, что сдача объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения не допускается без участия в составе государственной приемочной комиссии представителей общественных объединений инвалидов. Никто этот пункт не отменял, – подчеркнул председатель правления Общества инвалидов Алматы Али Аманбаев.

Участники заседания также раскритиковали капитальный ремонт, проведенный в школе № 157 Наурызбайского района.

– Как могло получиться, что городское Управление строительства было заказчиком и не контролировало ход ремонтных работ? Теперь опять требуется финансирование, чтобы заново делать ремонт. Кто-то ведь должен подходить к этому вопросу ответственно, – сетует депутат маслихата Алматы, директор гимназии № 159 Аягуль Миразова.

В завершение встречи депутаты городского маслихата, члены партии «Нур Отан» решили, что в ближайшее время отправятся с рабочей поездкой в Наурызбайский район, чтобы оценить, как идет строительство различных объектов, в том числе инженерных сетей, и ремонтные работы.

Елена СОКОЛОВА