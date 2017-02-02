Проверка знаний

1 февраля в Алматы проведено тестирование административных государственных служащих корпуса «Б»

Шынарай Әлімхан, заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы.

1 февраля в Алматы проведено тестирование административных государственных служащих корпуса «Б», которое рассчитано на определение уровня проявления компетенций у госслужащих

Данное тестирование не имеет пороговых значений, оно предполагает проверку знаний, в нем не существует правильных или неправильных ответов, каждый вопрос имеет пять вариантов ответов, на которые государственный служащий должен выбрать один подходящий для себя ответ.

Результатом этого тестирования является формирование психометрического теста, которым определяется портрет госслужащего. Это является основанием для определения уровня госслужащего, его готовности осуществлять свои функции на должности, которую он занимает.

Программа тестирования состоит из 220 вопросов, общее время, которое отведено на тестирование, составляет 120 минут. Повторная пересдача не предусмотрена.

В то же время лица, которые на момент тестирования имеют неудовлетворительное самочувствие, вправе сообщить об этом администратору до начала тестирования. В таких случаях тестирование данной категории служащих проводится в другое время согласно графику тестирования.

В первый день тестирования приняли участие 116 руководителей территориальных подразделений центральных госорганов по Алматы, которым предстоит сдача собеседования в высшей аттестационной комиссии.

Кроме того, департаментом приняты меры по созданию и оборудованию медицинского кабинета. Дежурство медицинских работников будет осуществляться на протяжении всего периода тестирования.



Юлия НИКОЛАЕВА