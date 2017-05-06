«Проявив отвагу и мужество..»

Выставка, посвященная казахстанским героям-снайперам Великой Отечественной Войны

В Центральном государственном музее РК открылась выставка, посвященная казахстанским героям-снайперам Великой Отечественной Войны.

До призыва на воинскую службу Толеугали Абдибеков, Галим Койшибаев, Искак Валиев были людьми сугубо мирных профессий, но, обучившись снайперскому мастерству, они стали грозой неприятеля, героями, своим ратным подвигом приблизившими День Победы.

Меткий хлопкороб

Толеугали Абдибеков родился в 1916 году под Семипалатинском.

В 1932-м переехал в Южный Казахстан, в совхоз Пахта-Арал, стал хлопководом. Отсюда его призвали в ряды Красной Армии, и он служил в Хабаровском крае. После окончания службы Толеугали вернулся в родной совхоз, работа спорилась, трудолюбие молодого человека оценили и доверили ему руководство хлопководческой бригадой. Он создал семью, стал налаживать быт. Казалось бы, живи, работай, но как гром среди ясного неба прозвучало сообщение о начале войны.

В мае 1942 года с группой новобранцев Толеугали прибыл на Калининский фронт, стал снайпером 8-й Гвардейской дивизии под командованием генерала Панфилова.

– Уже в декабре этого же года в преддверии слета снайперов в кратком отчете военных действий дивизии отмечалось, что сержантом Абдибековым было истреблено 219 фашистов, – рассказывает руководитель центра по изучению истории Казахстана ЦГМ РК Айгуль Кистаубаева.

22 февраля 1944 года состоялась последняя дуэль Абдибекова с немецким снайпером. Нашему бойцу нездоровилось, он простудился, поднялась температура.

Но на фронте болеть было нельзя, превозмогая недуг, он занял место на своей снайперской позиции. Это была дуэль с немецким стрелком, который, так же как и Абдибеков, был снайпером-ассом.

– В какой-то момент немецкий снайпер опередил красноармейца и выстрелил первым. Абдибеков был тяжело ранен в шею, но ответным выстрелом убил наповал немецкого снайпера. Это был последний уничтоженный им враг, – поведала о подвиге бойца из Казахстана младший научный сотрудник центра по изучению истории Казахстана ЦГМ РК Муксина Успанова.

23 февраля Абдибеков скончался от полученного ранения в 6-м медико-санитарном батальоне и был похоронен северо-восточнее станции Насва Новосокольнического района Калининской области (ныне Псковской области). После войны прах бойца перезахоронили на братском воинском кладбище в деревне Монаково Псковской области. Абдибеков был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

Его снайперская винтовка за № 2916 находится в экспозиции Центрального государственного музея Республики Казахстан, к ней прилагается боевой паспорт.

– В документе написано «боевая снайперская винтовка № ТВ 2916, выпуск 1941 года, впервые была вручена 14 мая 1942 года Толеугали Абдибекову, который прибыл в дивизию в числе Алма-Атинского пополнения в мае 1942 года. Снайпером было уничтожено этой винтовкой 397 фашистов. Погиб он в 1944 году. На его могиле винтовка была вручена его ученику Османалиеву. Учеником было уничтожено 128 фашистов. Всего на счету винтовки 525 фашистов», – зачитала текст паспорта научный сотрудник центра по изучению истории Казахстана ЦГМ Гульсара Жапакова.

Охота на «кукушку»



Еще один снайпер, призванный из Казахстана, – уроженец Восточного Казахстана Галим Койшибаев – был профессиональным домбристом. Музыкант участвовал в первом Всеказахстанском слете деятелей народного искусства, который проходил в Алма-Ате 12 июня 1934 года.

– После выступления на этом творческом форуме его зачислили в музыкальный техникум, а в 1936 году на 1-й декаде казахской литературы и искусства виртуозную игру Койшибаева встречали овациями лучшие московские концертные залы, – рассказала Айгуль Кистаубаева.

Когда началась война, Галим Койшибаев был призван Советским РВК Алма-Аты, в составе 2-й Гвардейской бригады воевал под Старой Руссой. После ранения и лечения в госпитале Галим попал в 391-ю стрелковую дивизию, сформированную в Алма-Ате. В июне она вела бои на реке Ловать.

Батальон, в котором служил сержант Койшибаев, с боем взял одну высотку. После суток непрерывных авиационных бомбежек и артиллерийского обстрела из 400 человек в живых остался 81 боец. Все офицеры погибли, поэтому на высотке стали командовать три сержанта – Койшибаев, Афанасьев и Жуков. Положение было тяжелым: отступать нельзя, а продолжать удерживать высоту – значит, погибнуть. Отсюда был сделан вывод – идти вперед и захватить господствующую над местностью высоту. На рассвете 14 июня наши солдаты пошли на штурм и овладели плацдармом. За два дня они отбили двенадцать вражеских атак. Когда основные силы Красной Армии поднялись на высоту, их встретили лишь пятеро – сержанты Койшибаев и Афанасьев, солдат-кыргыз Дукеев, боец-казах из Чимкента Биртаев и казак из Талгара Бурлин.

Койшибаев отличился и в своей снайперской карьере. Так, командование приказало ему уничтожить двух немецких снайперов, один из которых был «кукушкой» – стрелял с деревьев.

– «Кукушку» Койшибаев выслеживал неделю, по купающимся в реке немцам и офицерам вермахта не стрелял. И однажды на рассвете засек небольшой шалаш на самом верху сосны. После двух разрывных выстрелов немецкий снайпер упал с дерева, – рассказывает Муксина Успанова.

За вторым снайпером Койшибаев охотился дольше. Несколько раз они сходились в противостоянии.

– Однажды немец пулей отбил кусок каски Галима. После этого Койшибаев три дня не появлялся на передовой – пусть враг думает, что его пуля оказалась смертельной. На четвертый день он дождался, когда немецкий снайпер выйдет из укрытия по нужде, и всадил в него разрывную пулю, – рассказала Гульсара Жапакова.

Галим Койшибаев 19 раз ходил в штыковую атаку, в ближнем бою им было уничтожено свыше 150 фашистов. Шесть победных дуэлей с лучшими немецкими снайперами. Рота под его командованием уничтожила два с половиной батальона элитных солдат вермахта, и это помимо «личного счета» снайпера Койшибаева: свыше двухсот ценнейших кадров противника.

В сентябре 1943 года он был награжден орденом Красного Знамени.

Три ранения, несколько контузий. После четвертого ранения под Варшавой Галима комиссовали по инвалидности. Он вернулся в Казахстан и снова взял в руки домбру. Фронтовик был организатором Актюбинской филармонии, стал заслуженным артистом Казахской ССР, написал кюи «Радость Победы» и «Рассказ политрука о Созак батыре». Галим Койшибаев умер в 1985 году.

В канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, 30 декабря 2004 года, Галиму Койшибаеву было посмертно присвоено звание «Халық ҚаҺарманы».

В фонде ЦГМ РК среди личного комплекса хранится домбра Галима Койшибаева.

Сыбызгы и винтовка

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Искака Валиева. Он родился в Западно-Казахстанской области в 1902 году. Так же, как Галим Койшибаев, он был снайпером и музыкантом.

До войны Валиев участвовал в первом Всеказахстанском слете народных деятелей искусства, затем его пригласили на работу во вновь созданном национальном оркестре, и вскоре он стал незаменимым солистом. Музыкант участвовал в первом всесоюзном конкурсе исполнителей на народных инструментах и завоевал одно из первых мест. Валиев в основном играл на сыбызгы, изготовленном из тростника. Известный музыкальный мастер Романенко изготовил ему несколько сыбызгы из тростника, но они не сохранились. Один экземпляр, созданный в 1936 году, в настоящее время хранится в Центральном музее музыкальной культуры имени Михаила Глинки в Москве.

Еще один экземпляр с пятью отверстиями, изготовленный в 1939 году, находится в Центральном государственном музее РК в Алматы. Этот инструмент своим строем и звукорядом близок к варианту 1936 года.

Искак Валиев служил в 94-м Гвардейском стрелковом полку 238-й стрелковой дивизии. Снайпер, гвардии старшина, он командовал отрядом снайперов, уничтожил 227 фашистов, награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В январе 1943 года его жене Дамеш Валиевой пришло письмо из фронтовой газеты «За Родину»: «Ваш муж, Валиев Искак, проявив в бою против фашистов отвагу и мужество, уничтожил больше 80 немцев». Эта же заметка была напечатана в республиканской газете «Социалисттiк Қазақстан». Искак Валиев был награжден орденом Красной Звезды. В других боях он уничтожил 74 фашиста. Командование во второй раз наградило его орденом Красной Звезды. 23 мая 1944 года Сталинский военный комиссариат сообщает жене бойца Дамеш о том, что гвардии старшина Валиев награжден медалью «За отвагу в бою за Социалистическую Родину», верный присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 7 марта 1944 года.

Он был похоронен на братском кладбище в Калининской области. У бойца остались жена и четверо детей.

– Безусловно, говоря о снайперах-казахстанцах Великой Отечественной, необходимо вспомнить и Героя Советского Союза Алию Молдагулову, которая обучалась в первом наборе школы инструкторов-снайперов при Главном управлении всевобуча. Она так же, как и Толеугали Абдибеков, Галим Койшибаев и Искак Валиев, – пример силы духа и беззаветной преданности Родине, – заключила Айгуль Кистаубаева.

Юрий КАШТЕЛЮК

Фото предоставлено ЦГМ РК