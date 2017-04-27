Прямо в яблочко!

В рамках акции Appleworld в Алматы высадят безвирусный сорт апорта

Над возрождением легендарного алматинского апорта трудится КазНИИ плодоводства и виноградарства. Для омоложения яблоневого сада подготовлено 6000 саженцев. Свои корни безвирусный сорт апорта сегодня пустит в районе Бутаковки на территории 17 га. Работы по обновлению яблоневых садов и рекультивации земельных участков по программе «Возрождение апорта» начаты в мкр. Нурлытау на участке площадью 17,37 га и в мкр. Алатау на 15,94 га.

– Мероприятие направлено на создание необходимых мер безопасности для растущих рядом здоровых деревьев. Сухие старые деревья способны легко ломаться под действием ветра, мороза, потоков воды, нанося порчу имуществу сада, находящемуся под открытым небом, – отметил заместитель директора компании, инициативно участвующей в программе «Возрождение апорта», Бекежан Кунтаев.

Напомним, в июле 2016 года компания инициировала выездное совещание по проблеме возрождения апорта. На него были приглашены ведущие специалисты Казахского института плодоводства и виноградарства, Института защиты растений и карантина имени Бектурова, Помологического сада, регионального природного парка «Медеу».

По итогам изучения проблемы принято коллегиальное решение об омоложении и реконструкции сада.

Виктория ИЗБИЦКАЯ