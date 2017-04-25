Путь зодчего – достоинство свершений

Шота Едрисович Валиханов отмечает 85-летний юбилей

Завтра выдающийся архитектор, лауреат Государственной премии РК, автор герба Республики Казахстан и монумента Независимости Шота Едрисович Валиханов отмечает 85-летний юбилей.

Личность юбиляра очень многогранна. Наряду с архитектурной деятельностью он известен как литератор-драматург и, конечно же, признан в нашей стране как видный общественный деятель.

Его авторству также принадлежат такие архитектурные творения, как монумент «Сильнее смерти», посвященный памяти жертв Семипалатинского ядерного полигона в Семее, памятник последнему казахскому хану Кенесары в Астане и другие. В течение своей многолетней творческой деятельности Шота Валиханов воспитал много своих учеников и последователей, которые сейчас являются ведущими архитекторами и скульпторами в Казахстане.

По своему происхождению Шота Едрисович является потомком степной аристократии. Он прямой прапраправнук Абылай хана, внучатый племянник Чокана Валиханова.

Имя его я впервые услышал в раннем детстве из уст моей мамы, от моих старших сестер и братьев. А позднее, в юношеском возрасте, узнал, что наряду с нашим кровным родством Шота-аға был учеником моего отца Мусахана Канапьянова. В 40-х – 50-х годах прошлого века мой отец был директором Сырымбетской школы-интерната. Сырымбетская школа была очень известным учебным заведением своего времени. Ее опыт учебно-воспитательной работы был обобщен и специальным Постановлением Правительства распространен по всей республике. Многие выпускники школы в последующем стали выдающимися людьми Казахстана. Среди них – Шота Валиханов, Какимбек Салыков, Еркин Ауельбеков, Аманолла Рамазанов, Айша Биркенова и другие. Кстати, один интересный факт – в 40-е годы военруком в Сырымбетсвой школе работал будущий Председатель Совета министров Казахской ССР Байкен Ашимов.

После окончания школы Валиханов поступает в Московский архитектурный институт, его одноклассник Какимбек Салыков – в Московский институт цветных металлов и золота. Начало трудовой деятельности Шоты Едрисовича было связано с Алма-Атой, с работой в ведущих проектных институтах. Позднее он длительное время был на постах председателя Союза архитекторов Казахстана, председателя Казахского республиканского общества охраны памятников истории и культуры.

Мое личное общение с Шота-аға стало наиболее близким в 90-е и 2000-е годы. Под его руководством я участвовал в работе инициативной группы по продвижению проекта сооружения памятника Кенесары хану в Астане, других монументов, а в 2000 году мы провели замечательную акцию «Человек века», «Человек тысячелетия»...

Как-то в одной из наших многочисленных бесед Шота-аға рассказал мне, что когда-то в 60-х годах, будучи в тридцатилетнем возрасте, он узнал, что в Ташкенте живет знаменитый ученый, правнук Кенесары – Натай Азимханович Кенесарин. Он поехал к нему и гостил несколько дней. На прощание Натай Кенесарин сказал молодому Валиханову: «Это хорошо, что нас связывает кровное родство, но главное, чтобы было еще и духовное родство, чтобы мы могли гордиться за поступки друг друга...»

Мы много ездили с Шота-аға по Казахстану. Эти поездки давали нам возможность долгих и интересных бесед. Одно лишь хочу сказать: «Дорогой Шота-аға, я чувствую то духовное родство, о котором в свое время говорил Натай-аға Кенесарин. Я горжусь Вашими деяниями и стараюсь строить свою жизнь так, чтобы и Вы могли гордиться поступками своего племянника».

Хочу отметить еще один очень важный момент. Как известно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И в нашем случае это моя дорогая тетушка – Зинаида Каримовна Валиханова. Шота-аға и Зинаида Каримовна шесть десятков лет идут вместе по жизни и дарят нам, близким, и всем окружающим свое тепло и обаяние.

С юбилеем вас, мои дорогие!

Ерулан КАНАПЬЯНОВ,

президент Евразийского

фонда культуры