Пути Универсиады

Алматинские перевозчики готовы к Всемирной зимней универсиаде-2017

Аким города Бауыржан Байбек посетил автобусные парки, международный аэропорт, железнодорожные вокзалы Алматы I и Алматы II. Представители транспортных компаний заверили руководство города в готовности к предстоящей Универсиаде.

Так, все автопарки приобрели запасные части, топливо, зимнюю резину. Компания «Green Bus company» полностью восстановила 33 автобуса, находившихся в аварийном состоянии, и закупила комплектующие детали на 575 млн тенге. В свою очередь, автобусный парк «АвтоАлма-Транс», к которому у горожан было много нареканий, отремонтировал 32 автобуса, обновил внутреннюю обшивку, поручни, сиденья и приобрел единую форму одежды для водителей. Ремонт всего подвижного состава парка здесь планируется произвести в течение ближайших семи месяцев.

В ходе осмотра аэропорта аким Алматы отметил большие подвижки в устранении данных ранее замечаний. Снесены торговые киоски, не соответствующие санитарным нормам, установлены pos-терминалы, имеются ценники на трех языках в местах общественного питания, увеличено количество багажных тележек и прочее. При этом администрации воздушной гавани еще есть над чем поработать. А именно необходимо сократить время получения багажа, достигающее порой 45 минут, улучшать внутренние процессы, повышать уровень персонала до международных стандартов.

На железнодорожных вокзалах Алматы I и Алматы II тоже демонтированы торговые киоски в зданиях и на прилегающей территории. Только на привокзальной площади Алматы I снесено 28 киосков. Кроме того, на двух вокзалах упорядочены парковки, повышен уровень общественной безопасности.

Оценив старания администрации, тем не менее аким посчитал неудовлетворительным общий внутренний вид и отметил, что в зданиях холодно и слабое освещение.

– Проведение Универсиады дает толчок развитию сервисного кластера, позволяет улучшить инфраструктуру города. Но подобная работа должна проводиться не только в преддверии Универсиады, а на постоянной основе, – сказал Бауыржан Байбек.

Тем временем назначен дополнительный скорый поезд Астана – Алматы. Состав № 152/151 сформирован ввиду растущего пассажиропотока. Об этом сообщают в АО «Пассажирские перевозки».

Поезд состоит из десяти новых вагонов и начнет курсировать с 26 января 2017 года через день. Отправление из Астаны в 17. 50, из Алматы – в 14.08.

Дополнительную информацию о новом составе можно узнать по телефону единой справочной службы 105.

Между тем в компании напоминают, в конце минувшего года состоялся запуск скоростного поезда «Тұлпар-Тальго» с вагонами новой модификации. В частности, изменен дизайн интерьера вагонов. Появился новый тип вагонов «Турист» с местами для сидения. Каждое купе вагонов бизнес-класса оборудовано мойками и столиками. Вагоны гранд-класса снабжены всеми удобствами. Появились купе для инвалидов, которые оборудованы раздвижными входными дверями в коридор и складными подъемниками с каждой стороны от входной двери. В новом составе также имеются бар-вагон и вагон-ресторан, соседствующие друг с другом.

Ширина вагонов увеличена на 25 сантиметров, высота на 22,4 сантиметра. Санузлы стали просторнее в 1,8 раза. Спальные полки также увеличены. Коридор шире на 10 сантиметров.

Новые поезда с широким кузовом уже начали регулярно курсировать по маршрутам: Алматы II – Астана и Алматы II – Шымкент. В настоящее время действуют 12 скоростных маршрутов, связывающих практически все областные центры республики, до 2020 года будут обновлены восемь пассажирских маршрутов поездами «Тұлпар-Тальго».

Юрий ЮРОВ