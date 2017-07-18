Пять конституционных реформ

Глава государства, выступая на очередном, XVI съезде партии «Нур Отан», выдвинул пять институциональных реформ для укрепления государственности

«Для укрепления нашей государственности я выдвигаю пять институциональных реформ. Важная задача – сделать корпус государственных служащих профессиональным и автономным», – сказал Н. Назарбаев.

Первая реформа – формирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление государственных услуг.

«На данный момент важная задача – сделать корпус государственных служащих профессиональным и автономным. Выборы, перемена министров, акимов и других руководителей не должны влиять на работу административной государственной службы. Каждый руководитель должен начинать с низов и пройти все управленческие ступени», – подчеркнул Нурсултан Абишевич.

Второе – обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности, создающего условия для предпринимательской деятельности, охраны договорных обязательств, который в конечном итоге станет основой для экономического роста.

«Сегодня слабые звенья судебной системы – это отбор судей, неэффективность квалификационных требований к судьям, что зачастую приводит к коррупционным явлениям среди судейского корпуса. Судьи не должны быть закрытой наглухо корпорацией и находиться вне общественной критики. Открытость – это лекарство от коррупции в судейских рядах», – отметил Глава государства.

Третье – индустриализация и экономический рост, основанный на диверсификации.

Следующим логичным шагом в последовательном реформировании государства Нурсултан Назарбаев назвал продолжение программы индустриализации и диверсификацию экономики, которые лягут в основу стабильного экономического роста Казахстана.

«Профессиональная государственная служба и верховенство закона создают условия для реализации комплекса экономических реформ для ускоренного формирования среднего класса. Для выхода на качественный рост и диверсификацию экономики мы реализуем программу индустриализации. Индустриализация – не только инструмент экономики, но и важный фактор развития государства и формирования среднего класса», – подчеркнул Президент.

Четвертое – нация единого будущего.

Как известно, Казахстан добился значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и общественного согласия благодаря обеспечению равенства прав всех граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности, гарантированному Конституцией.

«Мы добились значительных успехов в развитии собственной модели стабильности и согласия. Но необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности. Она должна основываться на принципе гражданства. Консолидирующие ценности на базе идеи «Мәңгілік Ел» – это гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, светская страна – страна толерантности. В этом случае гражданство будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного государства», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Пятое – транспарентное и подотчетное государство.

Продолжая логическую цепочку реформ, Президент выдвинул тезис о необходимости перехода Казахстана к следующему этапу государственного строительства – построению открытого, подотчетного населению государства.

«Во-первых, следует расширить практику отчетности руководителей государственных органов. Во-вторых, обеспечить прозрачность процесса принятия решений. В-третьих, следует внедрять гражданское бюджетирование. В-четвертых, важно укрепление системы обжалования. В-пятых, надо обеспечить широкое внедрение саморегулирования в обществе. Необходимо поэтапно сокращать зоны ответственности государственных органов, передавая полномочия, связанные с оказанием социально значимых государственных услуг, институтам гражданского общества», – сказал Глава государства.

Резюмируя свое выступление, Нурсултан Абишевич подчеркнул: «В совокупности эти пять реформ создают условия для укрепления казахстанской государственности и вхождения в 30 развитых стран мира. Каждая из пяти институциональных реформ – это огромный вызов и большая работа для страны. Успех таких реформ может быть обеспечен только при твердой воле власти и народа».

Садык Алаханов, ведущий специалист Управления юстиции Наурызбайского района