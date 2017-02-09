Рабочая группа по формированию Общественного совета города Алматы объявляет о проведении конкурса о довыборах членов Общественного совета города Алматы взамен выбывших

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» (далее – Закон) рабочая группа по формированию Общественного совета города Алматы (далее – Рабочая группа) объявляет конкурс о довыборах членов Общественного совета города Алматы взамен выбывших.

Главной целью Общественного совета является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам города и реализация гражданских прав.

В соответствии с требованием ст. 10 Закона кандидатом в состав Общественного совета может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 18 лет, проживающий на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Каждая некоммерческая организация и каждый гражданин, направивший свои предложения, могут предлагать не более одного кандидата.

К кандидатам в Общественный совет от гражданского общества предъявляются требования в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона.

Документы подаются в рабочую группу с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 3 марта 2017 года включительно по адресу: 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 74а, оф. 42 Телефоны для справок: 8 (727) 267-02-21, 267-01-27. Электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Представители некоммерческих организаций и граждане в 20-дневный срок после опубликования объявления о конкурсе представляют следующие необходимые документы:

1. письменное предложение НКО и (или) заявление гражданина;

2. заполненную заявку по установленной форме (форму заявки можно скачать на сайте Управления внутренней политики города Алматы (uvp.almaty.kz), сайте Общественного совета г. Алматы (http://www.almatykenes.kz/) и маслихата города Алматы www.mga.kz);

3. адресную справку;

4. справку об отсутствии судимости (через ЦОН);

5. справку об отсутствии на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании;

6. копию удостоверения личности;

7. фото 3х4.