Рабочий грант

57 специальностей освоят молодые алматинцы по проекту «Бесплатное профтехобразование»

В Ассоциации городских колледжей сообщили, что сейчас в средних учебных заведениях изучают нюансы новой программы, которую внедрят в этом году.

Некоторые колледжи уже готовы выделить до ста грантов на бесплатное обучение для абитуриентов с условием прохождения обязательного тестирования. Юношей и девушек будут обучать самым востребованным профессиям на рынке труда – токарь, сварщик, автомеханик, строитель, продавец.

– Государство в рамках данной программы оплачивает молодым людям учебу, проживание и питание, выдает стипендию. Я считаю, что тем самым власти окажут большую поддержку сельской молодежи, многодетным семьям, малоимущим. Поэтому большая ответственность ложится и на нас, учителей. Мы должны будем продолжить начатое дело, дав молодым людям достойное и качественное образование, – отметил председатель Ассоциации колледжей Алматы Жантлеу Азисханов.

Согласно госпрограмме, с нового учебного года молодые люди, окончившие школу, но не имеющие возможности платить за учебу, смогут отучиться в колледже или лицее за счет государства.

Виктор АНДРЕЕВ