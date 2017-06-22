Рабочий приём

Аким Алматы провел прием граждан в общественной приемной партии «Нур Отан»

В ходе встречи глава города, председатель алматинского филиала партии Бауыржан Байбек ответил на многочисленные обращения жителей.

Так, жительница Алмалинского района Ирина Фурсова обратилась к акиму с просьбой усилить контроль по отлову бродячих собак с применением мер гуманного отношения к животным.

– Активисты общества защиты животных «Добрый город» разработали программу по гуманному регулированию численности бездомных животных. Программа разработана с международными рекомендациями. Мы надеемся, что в будущем это позволит поднять культуру собаководства. Поэтому взываем к помощи городских властей в реализации данной программы, – сказала алматинка.

На что Бауыржан Байбек поручил Управлению сельского хозяйства и ветеринарии провести комплексную работу в данном направлении и активно взаимодействовать с обществом защиты животных «Добрый город».

– Алматы – это город неправительственных организаций и активных граждан, поэтому нужно выработать совместные меры и пути решения по гуманизации обращения с животными. Надо организовать публичные слушания, разработать подробную комплексную «дорожную карту», а также выделить необходимые средства для улучшения содержания животных, – отметил глава города.

Жительница Жетысуского района Валентина Гутова пожаловалась на работу участковых полицейских, которые закрывают глаза на незаконную торговлю.

– Опорный пункт не работает, процветает стихийная торговля. Во дворах постоянно распивают спиртные напитки. Кроме того, отсутствует освещение, а в ночное время вскрывают машины, – пояснила женщина.

По этому поводу председатель Алматинского филиала партии заверил, что совершит рабочий объезд по микрорайонам Айнабулак и Тастак. В частности, он проинспектирует санитарное состояние микрорайонов, дорог, тротуаров, уличного освещения, пешеходных переходов и междворовые проезды.

Свою обеспокоенность неудовлетворительным состоянием подземных пешеходных переходов по

пр. Райымбека высказала жительница мкр. Калкаман Динара Ахметкалиева. В связи с этим аким поручил соответствующим службам проработать возможность перевода подземных пешеходных переходов обратно в коммунальную собственность. Бауыржан Байбек также распорядился провести их качественный ремонт, оснастив антивандальными камерами и освещением.

Кроме того, глава города дал указание решить вопрос передачи водопроводных сетей на баланс ГКП «Холдинг Алматы Су» после обращения жителей мкр. Калкаман-2 Амангельды Кармен и Аиды Жасыбаевой. А также обустроить детскую спортивную площадку в Алмалинском районе после обращения Анны Шелеповой.

Виктор АНДРЕЕВ