Работа с энергией

EXPO-2017

Ана Пастор: «ЕХРО-2017 направлено на решение глобальных проблем человечества»

Вчера состоялось празднование Национального дня Испании на Международной специализированной выставке ЕХРО-2017.

Председатель конгресса депутатов Испании Анна Пастор отметила, что двухсторонние отношения между Испанией и Казахстаном остаются не только на дипломатическом уровне, но и охватывают сотрудничество во многих сферах. Казахстан является стратегическим партнером Испании в Центральной Азии.

«Благодаря своему геополитическому потенциалу, человеческим и материальным ресурсам Казахстан стал локомотивом развития и стабильности не только в регионе, но и на всем континенте. С помощью данной международной выставки Казахстан показал всему миру свои возможности, направленные на решения глобальных проблем человечества. Кроме того, Республика Казахстан посредством ЕХРО-2017 делится с нами своей богатой историей, демонстрирует живописную природу, а также общую мечту и надежду народа, которая описана в стихах знаменитого поэта Мукагали Макатаева», – заключила она.

В свою очередь заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульмира Исимбаева подчеркнула, что тема альтернативных источников энергии важна для развития всего человечества.

«В этом направлении под руководством нашего Президента Казахстан всегда поддерживает введение новых технологий и развитие «зеленой» экономики. Это в очередной раз доказывает, что наши страны благодаря солидарной политике глав двух стран – Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и короля Испании Филиппа VI, являются надежными друзьями и тесными партнерами. В результате с каждым годом наши страны успешно развиваются во всех сферах. Дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами будет иметь для нас огромное значение. И мы верим, что партнерские отношения в этой сфере будут только укрепляться», – отметила Г. Исимбаева.

Вместе с тем 17 июля 2017 года в Национальном павильоне Испании был подписан ряд важных документов:

1. Меморандум о сотрудничестве между Министерством здравоохранения РК и испанской компанией EUROFINSA S.A. по проекту «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы при РГП «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова» в г. Алматы.

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Испания о взаимной защите секретной информации.

3. Договор о сотрудничестве по оказанию поддержки между ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» и компанией Airbus Defense and Space.

4. Меморандум о сотрудничестве между АО «НК «СПК Астана» и испанской компанией IMASA по реализации проекта по строительству в Астане завода по производству строительных модулей (быстровозводимые модульные конструкции) с применением технологий компании IMASA.

Милан Штех: «Тематика ЕХРО-2017 является актуальной для Чешской Республики»

На Международной выставке прошел Национальный день Чешской Республики. В мероприятии приняли участие председатель Сената Парламента Чехии

Милан Штех, председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что выставка ЕХРО-2017 даст толчок технологическому обновлению и укреплению международного сотрудничества. Вместе с тем он напомнил, что выставка даст развитие многим отраслям экономики и появлению новых наук. Председатель Сената рассказал гостям и международным участникам о дальнейшем использовании объектов выставки после ее завершения.

«Казахстан ставит цель войти в число 30 самых развитых государств. Именно поэтому на территории выставки расположатся Международный финансовый центр «Астана», Парк инновационных технологии, под эгидой ООН, будет работать Центр развития зеленых технологий», – сказал Токаев.

В свою очередь господин Милан Штех отметил важность участия Чешской Республики на выставке.

«Есть несколько причин участия в выставке. Первая – многолетние дружественные отношения. Республика Казахстан и Чешская Республика – партнеры в Центральной Азии. Второе – тема ЕХРО-2017 «Энергия будущего». Самая лучшая энергия для нас – возобновляемая, экологически чистая энергия. Поэтому ученые и исследователи Чешской Республики прилагают все усилия, чтобы сделать нашу энергетику зеленой. Несколько ВИЭ-технологий представлены в павильоне Чехии», – отметил Милан Штех.

После окончания официальной части гости посетили павильон Казахстана и Чехии, а на сцене Национального дня продолжили выступления артисты из Пражской консерватории и танцоры-акробаты.

Стоит отметить, что показатель использования возобновляемых источников энергии в Чехии составляет 13%. А площадь чешского павильона на ЕХРО 292,5 кв. м. Там представлены работы по развитию новых технологий в области возобновляемых источников энергии: передовые конструкции по переработке мусора, электровелосипед и электроавтобус.

Коморские острова открыты для иностранных инвестиций

Коморские острова создают благоприятные условия для местных и иностранных инвесторов. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной празднованию Национального дня Коморских островов на EXPO-2017, сообщил заместитель генерального директора Национального агентства по развитию инвестиций Союза Коморских островов Саид Мохамед Омар. В своем выступлении он рассказал об инвестиционных возможностях и о программе Союза в области возобновляемых источников энергии.

– Тема данной выставки – «Энергия будущего», которая актуальна для всех стран мира. Для нас очень важно развитие чистой энергии, мы уделяем большое внимание солнечной и геотермальной энергии. В нашей стране есть и другие проекты касательно возобновляемых источников энергии, которые необходимо развивать на всех островах Коморского Союза. Сейчас мы находимся на новом этапе развития. У нас созданы благоприятные условия для местных и иностранных инвесторов. Коморские острова готовы принять всех инвесторов. Мы облегчили налоговые требования для иностранных инвесторов, – сообщил Саид Мохамед Омар.

Вместе с тем, по словам генерального секретаря Министерства иностранных дел и Союза сотрудничества Коморских Островов Али Мухамеда Сойлихи, природные ресурсы Коморских островов имеют огромный потенциал и имеют все условия для развития. В настоящее время уже определены сферы, которые нуждаются в кардинальных изменениях для успешного развития.

– Природные ресурсы Коморских островов имеют огромный потенциал, и тут созданы все условия для развития. Благодаря целям, которые были достигнуты до этого момента, Коморские острова уже способны определить дальнейшую стратегию развития. В связи с этим национальный план «Коморские острова-2030» определил сферы, которые нуждаются в кардинальных изменениях, с целью восстановления экономики и социального развития. Также предпринимаются действия относительно закрепления государственного бюджета и реформирования администраций, – отметил Али Мухамед Сойлихи.

В свою очередь вице-министр информации и коммуникации Республики Казахстан Алан Ажибаев отметил, что EXPO-2017 поднимает очень актуальную для будущего развития всех стран тематику продвижения возобновляемых источников энергии. По его словам, Международная специализированная выставка послужит отличной площадкой для обмена опытом среди стран-участниц в области использования чистой энергетики.

Томиясу Накамура: «Мы работаем над тем, чтобы производить «зеленую» энергию и умело ее использовать»

Сегодня в медиацентре ЕХРО-2017 комиссар павильона Японии Томиясу Накамура презентовал культурную программу Национального дня, который состоится 22 июля 2017 года в рамках ЕХРО-2017.

В рамках празднования Национального дня Японии на территории выставки состоится концертная программа Japan Traditional Music Stage «Wagakki». Грандиозное шоу с участием известного японского музыканта Хидеки Тори, а также народной артистки РК Розы Рымбаевой и популярного домбриста Асылбека Енсепова пройдет в жанре «гагаку».

По словам господина Накамуры, Япония в своем павильоне использовала все элементы энергии и раскрыла тематику Smart Mix with Technology, представляя самые передовые технологические разработки в сфере ВИЭ.

Томиясу Накамура в ходе пресс-конференции рассказал представителям СМИ об опыте использования возобновляемых источников энергии в Японии.

«Не имея богатых природных ресурсов, Япония начала разрабатывать политику по энергосбережению и продвижению новых технологий. После фукусимской аварии мы работаем над тем, чтобы производить «зеленую» энергию и умело ее использовать», – сказал Томиясу Накамура.

Отметим, что Япония является кандидатом на проведение ЕХРО-2025 в городе Осаке.

Сегодня знаменитый казахстанский альпинист Максут Жумаев покорит новую высоту в павильоне Австрии на ЕХРО

Австрийский павильон по праву считается одним из самых необычных, представляя собой настоящую игровую площадку. Конструкция высотой с трехэтажный дом занимает почти всю площадь павильона, которая составляет 870 кв. м.

Эту рукотворную гору без специального альпинистского снаряжения будет штурмовать Максут Жумаев, взбираясь по балкам конструкции словно человек-паук.

Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев, покоривший все 14 «восьмитысячников» мира без дополнительного кислорода, – давний друг Австрии. Начало этой дружбы было положено еще в 2003 году, когда в ходе Гималайской экспедиции перед восхождением на «восьмитысячник» Нангапарбат Максут познакомился с австрийской альпинисткой Герлиндой Кальтенбруннер, которая стала первой в истории женщиной, покорившей все вершины-«восьмитысячники» мира без кислорода.