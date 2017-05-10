10 мая 2017 В городе 28

Работа в Алматы: более 1000 вакансий каждую неделю

Каждый вторник газета «Вечерний Алматы» совместно с Центром занятости по городу Алматы публикует вакансии от работодателей

Найти подходящую работу трудно любому человеку, особенно тому, кто только начинает трудовую деятельность, как говорится, с нуля. Реально ли найти ее через агентства по трудоустройству, ярмарки вакансий, Интернет и так далее? Вопрос остается открытым.
Самый надежный вариант – это обратиться к работодателю напрямую. А как это сделать?
 
Внимание!
Каждый вторник газета «Вечерний Алматы» совместно с Центром занятости по городу Алматы публикует вакансии от работодателей. 
Здесь вы найдете всю информацию о работе и работодателе: наименование предприятия, наименование вакансий, их количество, стаж работы и квалификационные требования, размер заработной платы, контакты предприятия и район дислокации.
Самое важное – редакция не посредник, сюда не надо высылать резюме, сразу звоните работодателю.
 
Здесь вы найдёте полный список вакансий
 
 

Контактные данные районных отделов занятости

 
Центр занятости населения города Алматы Ул. Макатаева, 117Б

279-81-91

приемная
Алатауский районный отдел центра занятости населения города Алматы Мкр. Шанырак, ул. Жанкожа батыра,26

393-91-20

299-83-52
Алмалинский районный отдел центра занятости населения города Алматы Ул. Макатаева, 117Б 385-10-66
Ауэзовский районный отдел центра занятости населения города Алматы Мкр.3, 41В, каб.111

276-09-58

276-90-32

276-89-30
Бостандыкский районный отдел центра занятости населения города Алматы Ул. Джандосова, 2

392-15-80

392-15-79
Жетысуский районный отдел центра занятости населения города Алматы Ул. Макатаева, 142

233-50-39

279-82-29

279-95-37
Медеуский районный отдел центра занятости населения города Алматы Ул. Толе би, 12 291-75-04
Наурызбайский районный отдел центра занятости населения города Алматы Мкр. Калкаман, ул. Кунаева, 1 А 279-43-83
Турксибский районный отдел центра занятости населения города Алматы Ул. Рихарда Зорге, 18 247-00-32