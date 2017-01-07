Районная площадь

Новости районов

В трудовых коллективах Алматы прошли встречи с депутатом Мажилиса Парламента РК, членом фракции партии «Нур Отан» Гульнарой Бижановой

– Мы не только занимаемся законотворчеством, но и раз в квартал выезжаем в регионы страны, чтобы посмотреть, как принятые законы помогают нашим организациям и предприятиям полноценно работать, изучаем, как реализуется госпрограмма «Нурлы жол». Во время живого общения выясняем, есть ли проблемы в работе с банками, какая требуется поддержка в других моментах. Сейчас мы занимаемся разработкой пяти законопроектов. 6 февраля будем заслушивать министра МВД, который отчитается в том, как реализуется закон о бытовом насилии.

Генерального директора акционерного общества «Алматыинжстрой» Бронислава Шина беспокоит позднее проведение тендеров.

– Наша организация, в частности, занимается реконструкцией тепловых сетей и на 99 процентов работает по государственному заказу. Тендер проводится только в июне – июле, и приходится работать в авральном режиме, чтобы выполнить весь запланированный объем работ, который должен выполняться в теплое время года, – говорит Бронислав Шин. – В сентябре, когда дети и студенты начинают учебу, в городе большой наплыв машин, что затрудняет нашу деятельность на теплотрассах и создает неудобства для горожан. Кроме того, в связи с тем, что госсредства поступают на счет компании поздно, нам приходится брать кредиты в банках под 18,5 процентов годовых. В связи с этим в прошлом году мы выплатили 570 млн тенге процентов за кредиты.

По словам Гульнары Бижановой, с подобной проблемой, а также с краткосрочностью проектов сталкиваются многие предприятия и организации. В связи с этим, по ее мнению, требуется внести поправки в Бюджетный кодекс:

– Я подготовлю депутатский запрос в министерства национальной экономики и финансов по этому поводу. Кроме того, мы обсудим вопрос своевременного проведения тендеров с местными властями.

Гульнара Бижанова также встретилась с коллективами АО «Аксай-нан», тепличного комплекса ТОО «Brbapk». Депутат провела медиаосвещение в филиале Национального института интеллектуальной собственности по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК. Состоялся прием граждан в Турксибском районном филиале партии «Нур Отан». Во встречах приняли участие депутаты маслихата Алматы, представители районных акиматов.

Депутаты посетили крупнейший в мегаполисе «Хлебобараночный комбинат «Аксай-нан»

Вице-спикер Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева и депутаты Серик Сейдуманов, Джамиля Нурманбетова, Серик Кусаинов, Гульнара Бижанова, Ольга Шишигина посетили ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай-нан».

Приветствуя тружеников, Гульмира Исимбаева особо отметила, что в своем новогоднем выступлении Глава государства, лидер партии Нурсултан Назарбаев поставил задачу с января реализовать новую программу развития агропромышленного комплекса. Этот шаг позволит не только увеличить выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысить доходы граждан.

– Объединить свои усилия в этом направлении смогут более полумиллиона хозяйств. Нам необходима современная агропромышленная индустрия по переработке всех видов сельхозпродукции на основе новых, инновационных технологий. Именно на это и нацелена новая программа, – подчеркнула депутат.

Было отмечено, что за прошедшие годы Парламент страны принял ряд важных законов в области регулирования сферы агропромышленного комплекса. Фактически создана законодательная основа аграрного сектора экономики, вполне соответствующая требованиям рыночной экономики и направленная прежде всего на защиту и поддержку предпринимательской инициативы товаропроизводителей.

– Сегодня для нас важно улучшить благосостояние наших граждан, и при поддержке партии «Нур Отан» мы готовы реализовать наши планы. Вы знаете, что у партии есть четкая стратегия действий, есть предвыборная платформа, которая охватывает все области жизни, в том числе сферы агрокомплекса, и нам как членам партии следует подключаться к реализации ее проектов, – сказала Гульмира Исимбаева.

В ходе встречи мажилисмены ответили на вопросы работников комбината.

В алматинском филиале партии «Ақ жол» состоялся прием граждан

Одним из наиболее острых вопросов горожан стала ситуация с АО «Казинвестбанк», которое согласно постановлению правления Национального банка РК от 26 декабря 2016 года лишено лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. В качестве основания лишения лицензии приводится систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям.

– К сожалению, мы, вкладчики, узнали о сложившейся ситуации в последний момент. Ранее представители банка уверяли, что ситуация под контролем и все будет в порядке, а потом вдруг стало известно, что банк лишили лицензии. Мы создали инициативную группу из 20 человек. Думаю, что со временем нас станет больше. Мы хотим разобраться в ситуации и вернуть свои деньги. Да, нам обещают в установленном порядке выплатить гарантийное возмещение, но большинство вкладчиков банка – предприниматели, у которых хранились на депозитах значительно большие средства, – сказали предприниматели Павел Копылов и Александр Агасилов.

В свою очередь председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев отметил, что ситуация сложилась непростая.

– Чтобы разрешить этот вопрос, нужно изучить позицию всех сторон и устроить встречу представителей нашей партии, Национального банка, АО «Казинвестбанк» и вкладчиков. Нам необходимо вступить в диалог, – отметил Азат Перуашев.

В рамках общественной приемной представители партии составили перечень вопросов и отправили официальный запрос в Нацбанк РК. Также алматинцы обращались и с вопросами, касающимися установления пенсии по инвалидности, реализации интернет-проектов, и другими.

– Каждое обращение мы обязательно рассмотрим индивидуально и по мере возможности постараемся посодействовать в скорейшем решении, – резюмировал Азат Перуашев.

Ветеранов войны поздравляют на дому в новогодние праздники

Сотрудники городского Центра занятости населения и члены Общества содействия правоохранительным органам поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта, детей с ограниченными возможностями и вручили им новогодние подарки.

Гости наведались к ветерану Великой Отечественной войны 102-летнему Мизаму Адамовичу Якмурову, который артиллеристом воевал в составе Первого Белорусского фронта, дошел до Берлина. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом Славы I степени. Навестили и ветерана Великой Отечественной войны 96-летнего Азекена Каримовича Бримжарова, аксакал имеет орден Отечественной войны I и II степени и медаль «За отвагу».

Много положительных эмоций благотворители подарили заслуженной учительнице РК, участнице трудового фронта Муршиде Шайхимовне Шайхимовой, которой исполнился 101 год. А в школе № 84 они организовали новогоднюю елку для 50 детей с ограниченными возможностями.

– Мы ни в коем случае не должны забывать подвигов наших отцов и дедов, обязаны с благодарностью относиться к героям, которых с каждым годом становится все меньше. С не меньшей ответственностью необходимо заботиться о юных жителях, тех, кому жить завтра, и особенно тех, кому чуточку больше требуется человеческого участия, – сказала руководитель городского Центра занятости населения Салтанат Тлеуғалиқызы.

По следам героев

Группа пенсионеров – любителей зимнего отдыха побывала на днях в Мало алматинском ущелье, в местечке Горельник, что находится за плотиной вдоль горной дороги на Шымбулак. Здесь собрались приглашенные спортивной комиссией города ветераны. Это прогулка по живописным местам вдоль крутых скал у речки и купание самых отважных пенсионеров в радоновом источнике. Поездка в Горельник оказалась не только замечательным поводом для оздоровления людей пожилого возраста, но также местом, где можно приобщиться к народной памяти о Великой Отечественной войне и участии в ней казахстанских спортсменов.

По словам председателя комиссии по спорту городского совета ветеранов Альбины Александровны Колесниковой, здесь, на месте бывшего туристического лагеря Горельник, в годы войны под руководством ученого, исследователя гор Центральной Азии и умелого организатора альпинистского движения в Казахстане Михаила Тимофеевича Погребецкого работала специальная школа по подготовке инструкторов и горных стрелков. Школа выпустила более 12 тысяч бойцов, способных вести боевые действия с фашистами в горной местности. Десятки и сотни спортсменов нашей Родины внесли достойный вклад в дело победы. Среди них около 30 казахстанских альпинистов были участниками войны, а восемь из них, закончив школу в Горельнике, воевали в горных стрелковых частях армии. И среди них алматинец младший лейтенант Леонид Павлович Кельс, который находился в группе фронтовых альпинистов, сбросивших фашистский флаг с вершины Эльбруса, который фашисты обещали назвать именем Адольфа Гитлера.

В канун 55-летия Победы спортсмены-энтузиасты Алматы на придорожной скале при подъезде к Горельнику установили мемориальную доску с надписью о событиях тех памятных дней войны и участии в ней казахстанцев.

Отдавая должное памяти погибшим соотечественникам, пенсионеры города укрепили в расщелинах скалы цветы, казахстанский флаг и помянули всех погибших.

Бахыт АМАНОВ, Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ, Маргарита НЕЖДАНОВА, Ника Илюшина и Виктория ИЗБИЦКАЯ