Районная площадь

Новости районов

Алатауский район



Депутаты Сената Парламента РК побывали в Алатауском районе

На встречу с жителями в районный акимат приехали представители Комитета международных отношений и безопасности Мухтар Алтынбаев и Икрам Адырбеков. Аким района Багдат Манзоров ознакомил их с имеющимися проблемами и успехами. В свою очередь народные избранники разъяснили алматинцам каждый пункт Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Компетентные гости ответили на все животрепещущие вопросы жителей и приняли их обращения, пообещав донести каждое до Правительства. В числе проблемных вопросов значились сложности с временной регистрацией, оформлением пенсии, помощью, оказываемой многодетным матерям, получением репатриантами гражданства и другие. Мухтару Алтынбаеву, который уже много лет работает в сфере безопасности страны, местные жители выразили благодарность за верную службу Родине.

Тем временем депутат Мажилиса Парламента Шакир Щахазов провел встречу по разъяснению Послания в школе № 151 микрорайона Заря Востока. Аналогичная беседа состоялась с мажилисменом Ириной Смирновой в школе № 152, расположенной в микрорайоне Улжан.

Алмалинский район

Пять приоритетов Послания Президента получили единогласную поддержку в Алмалинском районе

Собрание идеологического актива по обсуждению Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» прошло под председательством акима района Жасулана Естенова. Во встрече приняли участие заместители акима, депутаты маслихата Алматы, руководители учреждений здравоохранения, образования, высших учебных заведений, деятели культуры, представители бизнес-структур, молодежных организаций и НПО.

С своем выступлении Жасулан Естенов отметил важность нового этапа реформ по масштабной политической и экономической модернизации Казахстана, обозначенных в инициативах Елбасы, призванных обеспечить долгосрочное развитие страны в условиях новой реальности.

Перед собравшимися с докладами выступили депутат маслихата города, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов, главный врач Алматинского кардиологического цента Алмат Кодасбаев, директор колледжа транспорта и коммуникаций Ердаулет Жанибеков. Спикеры подчеркнули важность участия каждого гражданина в реализации Послания Главы государства.

Турксибский район

100-летний юбилей отмечает жительница Турксибского района Алимхан Устимирова

Вчера участницу трудового фронта пришли поздравить представители районного акимата, заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» Нурланбек Ажибаев, зампредседателя Совета ветеранов Ляззат Лапшина и другие. Гости преподнесли имениннице ценный подарок, торт и букет цветов, они пожелали виновнице торжества здоровья и благополучия.

Алимхан Устимирова родилась 3 февраля 1917 года в селе Каркара на территории нынешней Алматинской области. С юных лет она вместе с братьями и сестрами трудилась в поле. Получив начальное образование в сельской школе, девушка учила основам грамоты сельских детей. В 1938 году вышла замуж за трудолюбивого джигита Турысбека, жившего по соседству. В годы войны супруги трудились в тылу, обеспечивая фронт продовольствием. Прожили они дружно и счастливо 32 года, пока смерть мужа не разлучила их. В совместном браке у них родились три сына и семь дочерей. Супруги Устимировы воспитали в детях любовь к родной земле, труду, стремление к знаниям и самосовершенствованию. Все дети получили высшее образование, освоили профессии в финансовой сфере, образовании, здравоохранении и агропромышленности.

В своем почтенном возрасте Алимхан-апа окружена любовью и заботой близких. Мать-героиня, Алимхан-апа награждена орденами «Материнская слава» I и II степени, юбилейными медалями как участник трудового фронта. Свой вековой юбилей Алимхан-апа встречает в окружении большой дружной семьи, где помимо десятерых детей своими успехами ее радуют 43 внука, 42 правнука и три праправнука.

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Педагогический коллектив школы № 89 рассмотрел ежегодное Послание Главы государства народу Казахстана.

– В преддверии новой эпохи Президент РК обращается с Посланием к народу Казахстана, – говорит учитель истории и права Бахаргуль Садырова. – Страна с честью прошла свой 25-летний этап развития. Мы гордимся своей республикой. В рамках празднования 25-летия Независимости мы отметили достижения и успехи Казахстана. Они хорошо известны и высоко оцениваются мировым сообществом. Как отметил Президент, с начала 2017 года Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В нынешнем году в Астане пройдет международная выставка EXPO-2017. Мы первыми среди стран СНГ и Центральной Азии проводим столь значимое мероприятие мирового масштаба. В Алматы стартовали спортивные состязания в рамках Универсиады-2017, в которой принимают участие более 2000 спортсменов и членов делегаций из 57 государств. Все это является результатом правильного политического пути и высокого авторитета Казахстана на международной арене. Казахстан должен войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году. Мы уверенно идем к этой цели. В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире возрастает актуальность предложенной мной народу в 2012 году Стратегии-2050. Мы сумели своевременно предвидеть предстоящие сложности. Сегодня ставится задача обеспечить реализацию Третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. «Поручаю Правительству создать на базе одного из объектов EXPO-2017 международный технопарк IT-стартапов. Он должен стать платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Для этого необходима соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы. Все это обеспечит устойчивость экономического роста и долгосрочные перспективы», – отметил в Послании Президент. – Недавно обнародован проект политической модернизации государства. Обе эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочными целями развития страны. Только так мы сможем достичь основной цели Стратегии-2050 – вхождение Казахстана в число 30 самых развитых стран мира.

Участники встречи поддержали предложенные в программном документе меры, направленные на будущее развитие и процветание страны.

Ауэзовский район

Собрание актива Ауэзовского района по разъяснению основных положений Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» состоялось в актовом зале Казахского университета путей сообщения

В нем приняли участие депутаты маслихата города, руководители государственных структур, представители сферы образования, здравоохранения, бизнес-сообщества, ветераны.

В ходе встречи аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов разъяснил основные положения Послания Президента. Подробно остановился на основных показателях района, достигнутых в прошлом году в рамках Плана нации «100 шагов». В своем выступлении он отметил, что в программном документе Президент ставит задачу по созданию новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Для вхождения в число 30 самых развитых стран мира Глава государства определяет пять основных приоритетов.

С приоритетами и задачами Главы государства по поддержке и развитию предпринимательства в стране собравшихся ознакомила депутат Маслихата Алматы, директор ТОО «Ерке-Нур» Фарида Мерхамиткызы. Она отметила, что со стороны государства проводится огромная работа по поддержке бизнеса, в частности, рассказала о возможности микрокредитования для создания своего дела.

Директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев напомнил о поставленной Президентом задаче разработать новую социальную политику. Руководитель учебного заведения поделился своим взглядом на развитие бесплатного профессионально-технического образования для всех.

О системе обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан, рассказал главный врач родильного дома № 5 Гани Бодыков.

В свою очередь выступил проректор Алматинского технологического университета Калтай Батхолдин. Он отметил, что в условиях кризиса особо сложно приходится горожанам с невысоким уровнем дохода: молодым, многодетным и неполным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. В связи с этим он рассказал о всесторонней поддержке Главы государства, обозначенной в Плане нации «100 конкретных шагов».

Жетысуский район

Идеологический актив Жетысуского района обсудил Послание Президента

В собрании под председательством акима района Талгата Разакова приняли участие руководители районных структур и подразделений, общественных организаций.

– Послание Главы государства открывает новое направление в развитии страны и повышает качество жизни каждого гражданина. Выполнение требований стратегического документа – обязанность каждого из нас. Наш общий успех зависит от усилий, высокой ответственности и гражданского долга каждого человека, – сказал аким района.

С докладами также выступили доктор философии, доцент КазНПУ имени Абая Л. Сексенбаева, генеральный директор ТОО «Темирбетон-1» А. Бискультанов, директор школы № 177 Т. Танатов, преподаватель Алматинского автомеханического колледжа Б. Пантаев.

Участники встречи подчеркнули, что Жетысуский район приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства. По итогам мероприятия аким дал соответствующие поручения ответственным лицам по реализации поставленных задач.

Подготовила Виктория ИЗБИЦКАЯ