Районное значение

Глава города провел выездное совещание по развитию Наурызбайского района

Скоро на территории района будет завершено строительство нового административного центра, школы на 1200 мест и двух поликлиник на 500 и 200 посещений в день.

По словам акима Наурызбайского района Сайрана Сайфеденова, в текущем году запланировано строительство новых дорог в мкр. Калкаман – на 32 улицах общей протяженностью 17 км, будет произведен средний ремонт на 22 улицах протяженностью 26 км.

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту улицы Жандосова на участке от улицы Саина до поселка Таусамал общей протяженностью 2,08 км. В рамках проводимых работ предусмотрено расширение проезжей части дороги до четырех полос, реконструкция моста через реку Каргалы, строительство велодорожек и тротуаров. Главе города доложили, что работы по капитальному ремонту улицы планируют завершить досрочно уже к сентябрю.

Также аким города посетил нефункционирующий детский сад «Эдельвейс» в мкр. Акжар. Общая площадь садика 1805 кв. м. С 2007 по 2017 годы по распоряжению Комитета госимущества и приватизации здание детского сада было передано в доверительное управление ТОО «Центр Вид». Между тем до сегодняшнего дня детский сад не функционировал. Аким города поручил принять меры по открытию детского сада. Отметим, что в этом районе дефицит мест в дошкольных учреждениях составляет 2087.

Георгий ХИНИЧ