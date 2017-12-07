Районный масштаб

Аким Ауэзовского района Алтай Рахимбетов рассказал о ходе реализации программы «Рухани жаңғыру»

На площадке Региональной службы коммуникаций глава района сообщил об основных итогах социально-экономического развития.

По его словам, промышленный сектор района составляет почти 11,1% в общегородском выпуске промышленной продукции, в категорию крупных и средних входят 18 промышленных предприятий.

– Как известно, наш район является спальным. Поэтому одним из приоритетов в работе акимата является развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство района. В текущем году при капитальном ремонте внутридворовых территорий установлено и заменено 424 опоры с LED-освещением. Кроме того, при текущем ремонте и благоустройстве улиц Жубанова и Утеген батыра установлено 125 торшерных светильников. На 2018 год планируется увеличить количество светоточек еще на 342 протяженностью 11,296 км. Согласно графику с мая по сентябрь текущего года в районе за счет собственных средств в 60 КСК отремонтировано 549 многоквартирных жилых домов. В 2017 году в рамках программы «Развитие регионов до 2020 года» по Аэзовскому району запланированы ремонтные работы в 55 домах, в настоящее время завершена работа в 45 домах, в 10 продолжаются ремонтные работы. В районный отдел Центра занятости населения Алматы за 11 месяцев обратилось 4163 человека. Состоит на учете в качестве безработных 1541 горожанин. Всего трудоустроено 2397 человек. За январь – ноябрь 2017 года в районе создано 4561 новое рабочее место.

Завершены работы по первому этапу строительства арычных сетей по линии УПРиРП Алматы по пяти участкам протяженностью 7,6 км на общую сумму 255 млн тенге. Начат второй этап строительства арычных сетей по трем участкам в мкр. Дубок, Дубок-1 и Алтын Бесик общей протяженностью 6,8 км на сумму 119 млн тенге. В районе освещены все магистральные улицы, количество светоточек составляет 10 470 штук, протяженность электролиний 366,45 км, – сообщил аким района.

В районе функционируют 32 школы. По итогам ЕНТ 2017 года район занял второе место в городе, показав результат 99,64 балла. 99 выпускников школ стали обладателями знака «Алтын белгі». Дефицит ученических мест составил 3 047,5 места. В целях решения этой проблемы в следующем году планируется строительство школы на 1200 ученических мест в мкр. Мамыр-1.

В районе функционируют 45 государственных детских садов и 51 частный, а также 17 мини-центров. В рамках реализации программы «Балапан» размещен государственный заказ в 44 частных детских садах на 1838 мест.

В условиях кризиса социальная поддержка остается приоритетом для акимата. Особо сложно приходится горожанам с невысоким уровнем дохода: молодым, многодетным и неполным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Наше государство уделяет особое внимание старшему поколению. В районе проживают 44 060 пенсионеров, из них 72 – участники Великой Отечественной войны, 3940 – участники трудового фронта, 5 тысяч долгожителей и 15 человек в возрасте старше 100 лет.

Юлия ЖОРОВА