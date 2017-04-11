Рахман Алшанов: «Наша цель – добиться качественной подготовки в вузах»

О том, чем сегодня занимается Ассоциация вузов Казахстана и какие задачи предстоит решить этой организации, нам рассказал президент Ассоциации вузов Рахман Алшанов.

В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса РК ассоциация аккредитована Министерством образования и науки РК на предмет экспертизы разрабатываемых проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы совершенствования и развития высшего и послевузовского образования, а также вузовской науки в стране. В этой работе активно участвуют вузы – члены ассоциации, так как экспертное заключение представляет их консолидированное мнение. Только за 2016 год были даны экспертные заключения на 218 проектов нормативных правовых актов, в том числе на проекты трех законов и 82 постановлений правительства. Экспертиза на стадии разработки «правил игры» позволяет учесть богатый опыт практических работников и отразить его в виде норм законодательства. В последнее время, например, разрабатываются проекты нормативных актов, направленных на расширение академической и управленческой самостоятельности вузов, совершенствование механизма приема на обучение по образовательным программам высшего образования и реализации международной стипендии «Болашак». К большому сожалению, при смене аппарата в министерства и ведомства приходит много новых людей, которые не всегда знакомы с историей вопроса. Возникают противоречия, особенно при прохождении аккредитации и проверках высших учебных заведений. Недавно Комитет по контролю в сфере образования и науки разработал проект проверочного листа вуза, в котором перечень контролирующих вопросов составил 178 пунктов. Мы поставили вопрос об исключении дублирования требований к проверке и исключении вопросов, не влияющих на качество подготовки специалистов. Сокращение, так как этого требует процесс демократизации. Удалось решить проблемные вопросы аттестации вузов и замены ее аккредитацией независимыми агентствами, сократить число различных проверок, которые не всегда помогают в работе высших учебных заведений. Одна из наших задач – обеспечить студентов учебниками последнего поколения на казахском, русском и английском языках. В их написании принимают участие члены нашей ассоциации, преподаватели Казахского национального университета им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби, Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева и других. Последние шесть лет активно переводятся на казахский язык учебники ведущих университетов мира – Оксфорда, Гарварда, Массачусетского технологического института. Современные учебники переводятся на казахский язык практически в год их издания. Для этого мы подобрали переводчиков из числа выпускников программы «Болашак». Одним из серьезных направлений является создание и функционирование межвузовской электронной библиотеки, где размещаются последние учебники, пособия, статьи. В число ее пользователей входит порядка 100 с лишних вузов. Преподаватели из разных регионов от Усть-Каменогорска до Атырау могут в режиме онлайн подключаться к базе библиотеки. Ежесуточная посещаемость составляет 2000 человек, что является большим достижением.

Перед Министерством образования поднимаем вопросы поступления в вузы и колледжи вчерашних школьников, так как ежегодно около 9 тысяч выпускников школ поступают в российские вузы. А это не отвечает интересам ни их родителей, ни государства. В результате мы добились того, что ЕНТ с 2016 года проводилось не один, а три раза в год. Существенно изменятся в этом году требования к выпускникам колледжей, поступающих в вуз по родственной специальности.

– Сталкиваетесь ли вы со спорными моментами, которые возникают при работе с ректорами вузов?

– Сейчас проходит процедура выборов ректоров, в связи с чем созданы наблюдательные советы. При окончании срока работы руководителей вузов на конкурсной основе выдвигаются кандидатуры. К сожалению, это принимается не всеми руководителями вузов. Так, в Северо-Казахстанском, Актюбинском университетах ректоры подали в суд из-за нежелания уходить с работы в связи с пенсионным возрастом. В то время как по новым нормам Трудового кодекса они должны это делать по инициативе работодателя. Ассоциации вузов приходится принимать участие в защите ректоров и в то же время не нарушать эти нормы. Так что мы находимся в непростой ситуации.

– Сегодня весь мир страдает от терроризма. Предпринимает ли Ассоциация вузов какие-то меры, чтобы через образование противостоять этому опасному явлению в нашей жизни?

– Безусловно. Мы провели конференции по противодействию экстремизму и терроризму, с тем чтобы привлечь внимание общественности к преподаванию предметов, влияющих на религиозное воспитание. Состоялись встречи с религиозными деятелями республики. Специалистов в области исламоведения и религиоведения в стране готовит Египетский университет культуры «Нур-Мубарак». Мы говорим о том, чтобы там расширялись учебные программы в соответствии с религиозными течениями, которые сегодня существуют в мире. Сегодня уровень подготовки специалистов указанного профиля оставляет желать лучшего. В мечети для работы с нашим населением приходят многие из числа тех, кто ранее обучался в Турции, Саудовской Аравии. Проникновение радикальных взглядов, проявление экстремистских настроений говорит о том, что данный вопрос на самотек пускать ни в коем случае нельзя.

– Каков уровень подготовки преподавательского состава?

– В последнее время в вузах не хватает преподавателей, имеющих ученую степень кандидата наук и доктора наук, степень доктора философии. Это связано с изменившейся процедурой обучения в докторантуре и защиты диссертаций. В прошлом году удалось наконец добиться права подготавливаемым для этого магистрантам читать лекции, что привлекло в вузы молодые талантливые кадры. Это улучшило качество подготовки студентов в области информатики, биологии, математики и других дисциплин. Также законодательно решен вопрос о привлечении в качестве преподавателей практиков, что важно в связи с введением дуального обучения. Наша задача, чтобы новые тенденции, которые появляются в сфере образования, вошли в законодательные акты Министерства образования и стали руководством в деятельности учебных заведений.

– Сколько вузов входит в вашу ассоциацию и что им дает участие в вашей организации?

– 83 государственных и частных вузов. Процесс оптимизации вузов сейчас гармонизировался. Все регулирует рынок. Некоторые вузы, показавшие свою несостоятельность, закрываются. Те, которые не могут освоить подготовку по большому количеству заявленных специальностей, сокращают. Если в 2007 году в наших вузах обучалось 775 тысяч, то в прошлом году – 444 тысячи человек.

Как уже отмечалось, вузы – члены ассоциации принимают участие в работе по улучшению законодательства в сфере образования, внося свои предложения в нормативные акты по правилам приема в вузы и так далее.

Преподаватели участвуют в написании учебников и учебных пособий для студентов.

Основным же является взаимодействие вузов ассоциации, направленное на совершенствование учебно-воспитательной работы, повышение квалификации преподавателей путем проведения конференций, круглых столов и так далее.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ