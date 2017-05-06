Расскажу о ветеране войны

«Низкий поклон вам – ветераны, мои соплеменники»

С этим человеком я познакомился в июле 2013 года в санатории «Ак-кайын», – пишет нам ветеран труда Хаджи Садулла Турсынович Танатаров. Несмотря на свои 90 лет, статный и красивый, он выгодно выделялся своей выправкой из общей среды отдыхающих. Я уже тогда подумал, что Дмитрий Михайлович Малышев, должно быть, офицер. Так и оказалось. Он не просто полковник в отставке, но еще и фронтовик, прошедший через горнило войны.

Мы все, кто в тот заезд отдыхал и лечился в санатории, с большим уважением относились к его рассказам о фронтовых буднях.

Я записал по памяти и хочу поделиться ими со всеми алматинцами – уверен, наши земляки должны знать и с благодарностью относиться ко всем победителям в той жестокой битве с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1941 году Дмитрий Михайлович окончил школу ФЗО № 12 по специальности автослесарь, после чего работал слесарем на заводе АЗТМ по монтажу станкооборудования. Тогда сразу несколько заводов обосновались у нас в городе. Люди и оборудование прибывали из западных областей Украины, временно оккупированных немцами.

19 августа 1942 года Ленинским РВК города Алма-Аты Дмитрий Малышев был призван в ряды Красной Армии и вместе с командой из таких же, как он, 38 призывниками отправился на учебу в Харьковское танковое училище. После окончания курсов в составе 1815-го танкового полка все выпускники были приданы механизированному корпусу под командованием легендарного впоследствии генерал-лейтенанта Плиева Исы Александровича. В составе этого воинского подразделения Малышев и его однополчане принимали участие в боевых действиях (с января 1944 г. по 12 октября 1944 г.) по освобождению Украины. Это они и другие регулярные части Красной Армии разгромили в ходе Корсунь-Шевченковской операции мощные группировки гитлеровской армии. Затем была операция «Багратион» на 1-м Белорусском фронте. Танкисты, пехота и другие рода войск освобождали города: Гомель, Бобруйск, Слуцк, Барановичи, Слоним, Брест.

Малышев и его однополчане гордятся освобождением города Брест, легендарной Брестской крепости-героя. Приказом Верховного главнокомандующего их полку было присвоено звание «Гвардейский Брестский».

Форсировав реку Западный Буг, танкисты въехали на землю Польши, дошли до реки Висла. Но здесь их на позициях сменила 1-я Польская армия. И корпус передислоцировали на 2-й Украинский фронт. Разгромив в Яссо-Кишеневской операции фашистскую группировку, корпус и полк, в котором служил Дмитрий Михайлович, первыми перешли границу с Румынией. Форсировав реку Прут, овладели хорошо укрепленным рубежом Яссы, затем Плоешти, Арад и вошли в Венгрию, где в одном из ожесточенных боев с танками Гудериана Малышев был тяжело ранен.

Он хорошо помнит 12 октября 1944 года, когда был направлен в военный госпиталь города Ейск. Так не хотелось покидать родной полк и боевых побратимов, но раны были серьезными.

В конце марта 1945 года медкомиссия госпиталя направила его в город Москву в центр бронетанковых войск, где он и встретил долгожданную Победу. Здесь же ему довелось провести свой танк в парадном строю по Красной площади!

После демобилизации из рядов Советской Армии прибыл в Алма-Ату, окончил Казахский государственный университет, преподавал экономические дисциплины в академии МИД Казахстана. В 1977 году вышел на пенсию в звании полковника.

За участие в боевых действиях и проявленные при этом мужество и героизм Дмитрий Михайлович Малышев награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими правительственными наградами.

Эти заметки я специально написал к Дню Победы, чтобы воспоминания ветерана узнали алматинцы. Желаю Дмитрию Михайловичу и всем фронтовикам безоблачного неба и долгих лет жизни.

«Низкий поклон вам – ветераны, мои соплеменники»

Все дальше в глубь веков уходит – Великая Отечественная война. Все меньше остается ее участников, вынесших на своих плечах всю тяжесть военного лихолетья. И говорить здесь надо не только о фронтовиках, но и о тех, кого сегодня в нашей стране называют участниками трудового фронта, детьми войны.

Именно к ним в первую очередь обращаюсь я, танкист Дмитрий Малышев, участник двух Парадов Победы 1945 и 2015 годов в Москве и столице нашей республики Астане.

Мы победили фашизм, не позволили коричневой чуме завоевать мир, освободили из-под ига гитлеровцев полмира. Затем восстанавливали и развивали народное хозяйство, и, выполнив историческую миссию, наше поколение передает эстафету патриотизма, насыщенную примерами мужества, героизма, самопожертвования во имя Родины детям, внукам, правнукам. Низкий поклон вам – ветераны, мои соплеменники! От вашего имени скажу спасибо тем, кто родился позже и теперь стоит у руля государственной власти: за понимание, заботу и участие в решении проблем стариков, отдавших Родине все силы как на фронте, так и в тылу, за то что оценили детский труд во время тех лет, главным лозунгом которых были слова «Все для фронта, все для Победы!». Мы с вами сделали все возможное и даже больше того – мы победили.

Нынешней молодежи есть чем и кем гордиться – жить в такой стране, какой является наш Казахстан, – счастье. Пройдут годы, и она станет еще ярче и насыщеннее. Наш Президент Нурсултан Назарбаев не понаслышке знает, что такое война, лишения и тревоги, связанные со страхом потерять близких, лишиться крова и здоровья, погибнуть и сгинуть в ее пучине. Он ведет нас правильным путем.

От имени переживших ужасы военного времени обращаюсь к вам, молодые, ныне счастливые люди: храните мир и согласие в стране, как это требует наш лидер, любите Родину и будьте готовы к ее защите, а если потребуется, становитесь на ее защиту так, как это в свое время сделали мы. Вам есть на кого равняться, с кого брать пример!

С праздником, дорогие однополчане, фронтовики, труженики тыла, дети войны и мирного времени! С Днем Победы, дорогие земляки алматинцы!

Дмитрий Малышев, полковник в отставке, танкист