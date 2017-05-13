Расцвет атамана

В Алматы чествуют народного артиста Асанали Ашимова

Торжественный вечер в честь 80-летия именитого актера состоялся в Казахском государственном театре драмы имени Ауэзова. Асанали Ашимова с юбилеем поздравил Глава государства. Телеграмму от его имени зачитал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В поздравительном письме Президент подчеркнул, что успех казахстанского театра и кино напрямую связан с именем Асанали Ашимова, благодаря своим ролям в театре и кино актер завоевал любовь народа.

Юбиляра чествовал аким Алматы Бауыржан Байбек.



– Вы – гордость казахского народа. Сегодня в зале нет свободных мест, так много людей пришли поздравить вас со знаменательной датой. У вас берут интервью, о вас говорят и пишут. Вы очень много сделали для культуры Казахстана. Фильму «Кыз-Жибек» с вашим участием аплодировали в Европе. Желаю вам, Асанали-ага, хорошо отметить ваш праздник с близкими людьми за дастарханом, – сказал аким мегаполиса и подарил имениннику чапан.

На торжестве собрались родственники, друзья и коллеги именитого артиста. В числе гостей было немало известных личностей, среди них и народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова, которая вышла на сцену вместе с виновником торжества и исполнила в честь него песню.

– Асанали Ашимова я знаю уже много лет. Помню, когда увидела его впервые, подумала, какой красивый и талантливый молодой человек, – сказала она.

Сегодня имя Асанали Ашимова широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. За свою многолетнюю карьеру он сыграл множество разных ролей. Причем его знают и любят представители разных поколений. Бестселлерами стали фильмы с его участием, такие как «Транссибирский экспресс», «Конец атамана», «Чокан Валиханов», «Маньчжурский вариант».

Елена СОКОЛОВА

Фото Самата КУСАИНОВА