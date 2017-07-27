Размеры социальных выплат

Меры социальной поддержки нетрудоспособного населения осуществляются в нашей стране адресно и последовательно

О том, каким образом это происходит, мы беседуем с исполняющим обязанности руководителя Департамента труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Айдынжаном Нарматовым.

– Айдынжан Жанабердиевич, пенсии и пособия в нашей стране регулярно растут. От чего зависят размеры их повышения?

– Пенсии и пособия – это совершенно разные социальные выплаты, которые регулируются разными законодательными актами, соответственно, и механизмы их повышения тоже различны. Тем не менее ежегодное повышение пенсий и пособий у нас гарантируется государством.

В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года размеры солидарных пенсий повышаются с опережением уровня инфляции на 2 процента. Размеры базовой пенсии, а также государственных социальных пособий зависят от величины прожиточного минимума, поэтому пересматриваются в связи с изменением этой величины.

Кроме указанных выше, производятся и разовые повышения. К примеру, в рамках реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», об обеспечении повышения пенсий до 20 процентов к уровню 2016 года с 1 июля текущего года произведено повышение размеров солидарных пенсий на 11 процентов, а базовой – на 13 процентов.

Таким образом, с учетом уже произведенного ежегодного повышения пенсий (на 9 и 7 процентов) размер повышения составил соответственно 11 и 13 процентов, что в сумме составило 20 процентов по отношению к размерам 2016 года.

– Чего ожидать пенсионерам в следующем году?

– С 1 июля 2018 года ожидается реальное повышение размеров базовой пенсии. Теперь ее величина будет зависеть от стажа участия работника в пенсионной системе.

– А как изменились в нашей стране пособия для инвалидов и что ждет эту группу населения в ближайшем будущем?

– Что касается государственных социальных пособий, получаемых инвалидами, то в прошлом году они были повышены дважды. Кроме ежегодного повышения в связи с изменением величины прожиточного минимума на 7 процентов, в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 января 2016 года были повышены дополнительно на 25 процентов. Все это обеспечило рост размеров пособий по инвалидности в сравнении с 2013 годом до 50 процентов. С января этого года размеры указанных пособий в очередной раз повышены на 7 процентов в связи с изменением величины прожиточного минимума.

Следующее существенное повышение пособий инвалидам будет проведено уже 1 января 2018 года. По результатам пересмотра структуры прожиточного минимума его величина по сравнению с текущим годом увеличится до 16 процентов, что, соответственно, повлечет за собой повышение размеров государственных социальных пособий по инвалидности.

– Не могли вы бы назвать реальные цифры?

– Размеры выплат по инвалидности 1-3 групп от общего заболевания с 1 января 2018 года возрастут по сравнению с 2015 годом более чем на 60 процентов: размеры пособия по инвалидности 1-й группы от общего заболевания – с 33 291 до 54 306 тенге; 2-й группы – с 26 669 до 43 275 тенге; 3-й группы – с 17 933 до 29 416 тенге.

В целом на вышеуказанные повышения пенсий и пособий в республиканском бюджете на 2017 год заложено 81,6 миллиарда тенге.