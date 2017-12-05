Развитие судебной системы

С 1 декабря 2012 года отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. Праздник учрежден с целью признать заслуги Н.А. Назарбаева в становлении и развитии суверенного Казахстана.

Роль Первого Президента РК в становлении и развитии судебной системы существенна. Главной отправной точкой преобразований в судебной системе явилось принятие Конституции РК 1995 года и Указа Президента, имеющего силу конституционного закона «О судебной системе и статусе судей», который установил основы деятельности судов и судебной власти как независимой и самостоятельной ветви. За годы Независимости в судебной системе страны произведено совершенствование законодательства, реорганизация судоустройства и судопроизводства, приняты меры по обеспечению независимости судебной власти в соответствии с международными стандартами.

Сегодня в стране успешно реализованы институциональные реформы, определенные Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов»: усовершенствована система отбора судей, модернизированы судоустройство и судопроизводство.

Выполненные на сегодня задачи свидетельствуют о внимании Президента к развитию судебной системы. Н.А. Назарбаев принимал участие в съездах судей, выступая перед участниками VII Съезда, он подчеркнул, что главным звеном проводимых реформ является судебная власть, без модернизации которой все остальные меры могут не сработать.

По оценкам международных организаций, судебная система Республики Казахстан ориентирована на международные стандарты: занимает 9-е место в мировом рейтинге Doing Business, 68-е место в рейтинге Всемирного экономического форума «Глобальный индекс конкурентоспособности».

Успехи в работе судов свидетельствует о верности выбранного курса, эффективности проводимых мер при поддержке и участии Главы государства.

А. Медетбекова,

судья Алмалинского районного суда № 2 г.Алматы