Регистрируйтесь спокойно

Штрафовать за отсутствие регистрации не будут до середины марта -

гарантировал начальник Департамента миграционной полиции Министерства внутренних дел РК Серик Саинов на пресс-конференции в СЦК. Административные меры ответственности в отношении незарегистрированных казахстанцев начнут применять с середины марта текущего года, когда правительство примет новые правила для регистрации внутренних мигрантов. По словам главы миграционной полиции, у казахстанцев есть еще полтора месяца, чтобы не торопясь прийти в ЦОН или через портал электронного правительства узаконить свое положение.



– Вышло распоряжение премьер-министра, где прописаны все нормативно-правовые акты, которые необходимо привести в соответствие с законом, и установлен срок – февраль текущего года. У нас это Правила регистрации внутренних мигрантов, которые утверждаются постановлением правительства и через десять дней после опубликования вступают в законную силу, – сообщил глава миграционной полиции.

По его словам, специальные проверки проживания по месту жительства проводиться не будут.

– В Алматы проверки осуществлялись только в рамках оперативно-профилактических мероприятий по подготовке к Универсиаде, поскольку это международное значимое событие. В других регионах каких-либо проверок не проводилось. И до середины марта проверять, останавливать где-то людей, требовать регистрацию никто из правоохранительных органов не будет, – подчеркнул Серик Саинов.

Виктор АНДРЕЕВ