Рекордные условия

Аким Алматы навестил спортсменов в Атлетической деревне

Бауыржан Байбек ознакомился с условиями пребывания участников Универсиады-2017. По словам мэра Атлетической деревни Серика Сапиева, здесь будут проживать более двух тысяч спортсменов, больше половины из которых уже заселились. К сервису, проживанию и питанию со стороны спорт­сменов никаких нареканий нет.

– Активно идет торговля нацио­нальной продукцией в сувенирных лавках, кроме того, спортсмены активно пользуются фитнес-залом, досуговым развлекательным центром, – доложил руководитель дирекции спортивных сооружений Сергей Апенко.

За ужином со спортсменами национальной сборной Бауыржан Байбек отметил, что после Игр в Атлетической деревне разместится центр олимпийской подготовки Алматы. А также студенческая гостиница на 43 места, центр обслуживания населения Алатауского района, принимающий до 1,5 тысячи человек в день, поликлиника на 700 посетителей, отделения Казпочты, банка, сети бюджетных супермаркетов и дом быта.

Также принято решение о реализации 1748 квартир в Атлетической деревне по Программе развития регионов-2020 через АО «Казахстанская ипотечная компания» на условии аренды с выкупом на 20 лет по 1120 тенге за один квадратный метр. Участниками программы станут многодетные и неполные семьи, а также воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, сотрудники бюджетных организаций. Таким образом, порядка 10% из 17 760 очередников в Алматы смогут заселиться после Игр.

Ника ИЛЮШИНА

Фото Даурена ИСАЕВА