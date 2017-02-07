Рекорды комфорта

Алматы выходит на новый уровень обеспечения безопасности

Накануне Универсиады в мегаполисе проведена масштабная работа по повышению уровня безопасности и противодействия потенциальным чрезвычайным ситуациям. Еще в прошлом году в два раза увеличен бюджет материально-технического оснащения органов правопорядка, приобретена соответствующая спецтехника, а личный состав правоохранительных органов усилен специалистами-кинологами и взрывотехниками. Для города дополнительно приобретено 88 дорожно-патрульных автомобилей, 19 машин для оперативных служб ДВД, пять автобусов для личного состава, шесть автозаков, одна пожарная автолестница, четыре пожарных мотоцикла, один аварийно-спасательный автомобиль, 77 комплектов сиренно-речевых установок и один тренировочный модуль «ЛАВА». В дни Универсиады для обеспечения безопасности участников и гостей личный состав сотрудников правоохранительных органов увеличен в 1,5 раза. На круглосуточное дежурство заступило в два раза больше сотрудников служб ЧС и на 20% больше техники и вертолетов. Усилены и городские службы скорой медицинской помощи. Для оказания экстренной помощи в городских больницах № 4 и № 7 построены вертолетные площадки, закуплено 40 современных реанимобилей с транкинговой связью. Сокращено время прибытия скорой до 11,5 минуты. Для комфортного пребывания иностранных гостей в Алматы усовершенствована уличная навигация. К услугам иностранных гостей дополнительно установлено более 300 информационных знаков на трех языках.

Сауле РАХМЕТОВА