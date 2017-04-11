Решение акима Алмалинского района № 04 от 14 март а 2017 года

Решение акима Алмалинс кого района № 04 от 14 март а 2017 года зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы от 7 апреля 2017 года № 1366

О внесении изменений в решение акима Алмалинского района города Алматы от 21 апреля 2014 года № 06 «Об образовании избирательных участков по Алмалинскому району города Алматы»

В соответствии со статьей 23 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», а также статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», акимАлмалинского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Внести в решение акима Алмалинского района города Алматы от 21 апреля 2014 года № 06 «Об образовании избирательных участков по Алмалинскому району города Алматы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 апреля 2014 года № 1034, опубликовано в газетах «Алматы ақшамы» от 01 мая 2014 года № 52-53 (4927) и «Вечерний Алматы» от 01 мая 2014 года № 51-52 (12728-12729)) следующие изменения:

1)в приложении к указанному решению изменить границы избирательных участков № 42, 44 и центров избирательных участков №61, 63, 103, 111 согласно приложению к настоящему решению;

2) в избирательных участках № 73, 87 название улицы «Мирзояна» изменить на улицу «Чокина».

2. Аппарат акима Алмалинского района города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе аппарата акима Алмалинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Алмалинского района Абилкакову К.К.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

И.о. акима района Е. Бейсеуов

Согласовано:

Председатель Алматинской

городской избирательной комиссии Ж. Асанова

«____»___________

Приложение

к решению акима Алмалинского района города Алматы от 14 марта 2017 года №4

Избирательные участки Алмалинского района города Алматы

Избирательный участок № 42

Центр: 050005, г. Алматы, улица Тлендиева, 35,

Коммунальное государственное учреждения

«Общеобразовательная школа № 96»,

телефон: 377-48-74, 240-59-90

Границы: от улицы Толе би по восточному берегу реки Большая Алматинка до улицы Дуйсенова; по четной стороне улицы Дуйсенова исключая дома 21,26,27,28,29 до улицы Тлендиева Нургисы; по нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы до улицы Толе би; по нечетной стороне улицы Толе би до реки Большая Алматинка.

Избирательный участок № 44

Центр: 050005, г. Алматы, улица Тлендиева, 35,

Коммунальное государственное учреждения

«Общеобразовательная школа № 96»,

телефон: 377-48-74, 240-59-90

Границы: от улицы Тлендиева Нургисы по нечетной стороне улицыДуйсенова до восточного берега реки Большая Алматинка; по восточному берегу реки Большая Алматинка до улицы Грановского; по нечетной стороне улицы Грановского до улицы Кавказской; по четной стороне улицы Кавказская до улицы Даргомыжского; по нечетной стороне улицы Даргомыжского до северной границы общеобразовательной школы № 96; вдоль северной границы общеобразовательной школы № 96 до улицы

Тлендиева Нургисы; по нечетной стороне улицы Тлендиева Нургисы включая по четной стороне улицы Дуйсенова дома 21,26,27,28,29.

Избирательный участок № 61

Центр: 050009, город Алматы, улицаЖарокова, 9,

Коммунальное государственное учреждения «Гимназия № 79»

телефон: 375-99-47, 375-99-45

Границы: от улицы. Розыбакиева по четной стороне улице Богенбай батыра до улицы Жарокова; по нечетной стороне улицы Жарокова до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Розыбакиева; по четной стороне улицы Розыбакиева до улицы Богенбай батыра, исключая дом № 300 по улице Богенбай батыра.

Избирательный участок № 63

Центр: 050009, город Алматы, улицаЖарокова, 9,

Коммунальное государственное учреждения «Гимназия № 79»,

телефон: 375-99-47, 375-99-45

Границы: от проспекта. Гагарина по четной стороне улице Толе би до улицы Линия-8; по нечетной стороне улицы Линия-8 до улицы Карасай батыра; по нечетной стороне улицы Карасай батыра до улицы Жарокова; по четной стороне улицы Жарокова до улицы Богенбай батыра; по нечетной стороне улицы Богенбай батыра до проспекта Гагарина; по четной стороне проспекта Гагарина до улицы Толе би.

Избирательный участок № 103

Центр: 050026, город Алматы, улица ШариповаАди, 23/27,

Коммунальное государственное учреждение

«Общеобразовательная школа № 16 имени АдиШарипова»,

телефон: 239-92-60.

Границы: от улицы Муратбаева по нечетной стороне улицы Гоголя до восточного берега реки Есентай; вдоль восточного берега реки Есентай до улицы Макатаева; по четной стороне улицы Макатаева до улицы Шагабутдинова; по нечетной стороне улицы Шагабутдинова до проспекта Жибек жолы; по нечетной стороне проспекта Жибек жолы до улицы Муратбаева; по нечетной стороне улицы Муратбаева до улицы Гоголя.

Избирательный участок № 111

Центр: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 127, «Казахская национальная академия искустваимени Т.К. Жургенова»,

тел. 272-43-98

Границы: от проспекта Абылай хана по четной стороне улицы Казыбекби до улицы Фурманова; по нечетной стороне улицы Фурманова до улицы Курмангазы; по нечетной стороне улицы Курмангазы до проспекта Абылай хана; по четной стороне проспекта Абылай хана до улицы Казыбекби.