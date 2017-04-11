Решение акима Ауэзовского района города Алматы от 15 марта 2017 года № 1 «О внесении изменений в решение акима Ауэзовского района города Алматы от 21 апреля 2014 года № 01-05/3 «Об образовании избирательных участков по Ауэзовскому району города Алматы», зарегистрированное в департаменте юстиции города Алматы № 1363 от 07 апреля 2017 года.

О внесении изменений в решение акима Ауэзовского района города Алматы от 21 апреля 2014 года № 01-05/3

«Об образовании избирательных участков по Ауэзовскому району города Алматы»

В соответствии со статьей 23 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», статьей 37 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Ауэзовского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Внести в решение акима Ауэзовского района города Алматы от 21 апреля 2014 года №01–05/3 «Об образовании избирательных участков по Ауэзовскому району города Алматы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Департамента юстиции города Алматы за №1031, опубликованный 29 апреля 2014 года №49–51 в газете «Алматы ақшамы», 29 апреля 2014 года №49–50 в газете «Вечерний Алматы») следующие изменения:

в приложении к указанному решению изменить границы избирательных участков № 123, 124, 173, 174, 204, 207, 209, 210 согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату акима Ауэзовского района города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе акима Ауэзовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Ауэзовского района Алиярову Б.Ж.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким А. Рахимбетов

Согласовано:

Председатель территориальной избирательной комиссии города Аматы Ж. Асанова

«_____» марта 2017 года

Приложение к решению акима Ауэзовского района

города Алматы

от «___» ________ 2017 года

№ __________________

Описание границ избирательных

участков Ауэзовского района города Алматы

Избирательный участок №123

(050042, центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №72», улица Сулейменова, дом 16).

В границах: от улицы Жандосова по западной стороне речки Большая Алматинка до улицы Токтабаева. По северной стороне улицы Токтабаева до улицы 2-я Вишневского. По восточной стороне улицы 2-я Вишневского, до переулка Карского, исключая дома №№44, 45, 46 микрорайона Таугуль-1. По восточной стороне переулка Карского до улицы Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова до речки Большая Алматинка..

Избирательный участок №124

(050042, центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №72», улица Сулейменова, дом 16).

В границах: от улицы Жандосова по западной стороне улицы 2-я Вишневского в южном направлении до улицы Пятницкого, включая дома номер 44, 45, 46 микрорайона Таугуль-1. По северной стороне улицы Пятницкого в западном направлении до улицы Сулейменова. По восточной стороне улицы Сулейменова, до улицы Талды-Курганской. По северной стороне улицы Талды-Курганской до улицы А.Шалова (бывшая улица Мустафина). По восточной стороне улицы Шалова (бывшая улица Мустафина) в северном направлении до улицы Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова в восточном направлении до улицы 2-я Вишневского.

Избирательный участок №173

(050062, центр: Коммунальное государственное учреждение «Специализированная организация образования для детей с девиантным поведением», улица Жубанова, дом 68-А).

В границах: микрорайон 1 дома №№12, 14, 17, 18, 18-а, 19, 19-а, 20, 62, 64, 65, 66, 67, 68, включая дома по проспекту Алтынсарина №№ 1, 1/1,1/2, 1/3, 5, по улице Жубанова дома №№7, 7/1, 9, 68-а, по улице Кабдолова дом 22.

Избирательный участок №174

(050062, центр: Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 111», микрорайон 1, дом 71).

В границах: микрорайон 1 дома №№26-а, 41, 42, 43, 44, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 56, 56-а, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 68/3, 68/4.

Избирательный участок №204

(050063, центр: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения городская поликлиника №15, микрорайон Достык, улица Ильича, дом 17).

В границах: от улицы Толстого микрорайон Достык, по западной стороне улицы Садвакасова микрорайона Достык, до улицы Курмангазы микрорайона Достык. По северной стороне улицы Курмангазы микрорайона Достык до западной границы микрорайона Достык. По западной границе микрорайона Достык до улицы Толстого микрорайона Достык. По улице Толстого микрорайона Достык (включая все дома по южной и северной стороне по улице Толстого микрорайона Достык) до улицы Садвакасова микрорайона Достык.

Избирательный участок № 207

(050031, центр: Коммунальное государственное учреждение «Специализированная казахско-турецкая школа – лицей-интернат», микрорайон Аксай-3Б, дом 27).

В границах: от улицы Садвакасова микрорайона Достык, по южной стороне улицы Фрунзе (включая все дома), до речки Каргалинка. По восточному берегу речки Каргалинка до трассы Алматы – Бишкек. По южной стороне трассы Алматы – Бишкек, до восточной границы микрорайона Алтын-бесик. По восточной границе микрорайона Алтын-бесик до микрорайона Аксай-3Б, затем на юг по границе микрорайона Аксай-3Б, исключая его, до улицы Ташкентская микрорайона Достык, по южной стороне улицы Ташкентская микрорайона Достык до улицы Садвакасова микрорайона Достык. По западной стороне ул.Садвакасова микрорайона Достык до улицы Фрунзе микрорайона Достык (включая все дома по южной и северной стороне по ул.Фрунзе микрорайона Достык).

В границы участка входят дома МТФ микрорайона Достык и микрорайона Алтын-бесик – полностью.

Избирательный участок № 209

(050036, центр: Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №173», микрорайон Мамыр-1, дом 21).

В границах: микрорайон Мамыр-1 дома №№ 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, микрорайон Мамыр-2 дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Избирательный участок № 210

(050036, центр: Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №173», микрорайон Мамыр-1, дом 21).

В границах: микрорайон Мамыр-3 – полностью, дома №№ 1, 2, 2а, 3,4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, микрорайон Мамыр-2 дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20.