Решение акима Ауэзовского района города Алматы от 19 июня 2017 года №02

«Об утверждении Правил выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» и его описание», внесенный в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов Департамента юстиции города Алматы за №1393 от 17 июля 2017 года.

Об утверждении Правил выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района

города Алматы» и его описания

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан», а также статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Ауэзовского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) описание служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе аппарата акима Ауэзовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима Ауэзовского района Оразалина Е.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Аким Ауэзовского района А. Рахимбетов

вносит: главный специалист службы управления персоналом (кадровая служба) А. Тохтарбаева

согласовано: заместитель акима Е. Оразалин руководитель государственно-правового отдела С. Омарова

Приложение 1 к решению акима Ауэзовского района города Алматы от 19 июня 2017 года № 02

Правила выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

1. Общие положения

1. Настоящие Правила выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан» и определяют порядок выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы».

2. Служебное удостоверение государственного служащего (далее служебное удостоверение) является официальным документом, подтверждающим занимаемую административным государственным служащим должность.

3. Служебное удостоверение соответствует описанию, утвержденному настоящим решением.

4. Служебное удостоверение без соответствующего оформления, с просроченным сроком действия, помарками и подчистками считается недействительным.

2. Порядок выдачи служебного удостоверения

5. Служебное удостоверение выдается: за подписью акима Ауэзовского района города Алматы – государственным служащим аппарата акима Ауэзовского района города Алматы.

6. Служебное удостоверение выдается сотрудникам при назначении на должность, изменении должности, по истечении срока, утере, а также порче ранее выданного удостоверения. Служебное удостоверение выдается сотрудникам сроком на 3 (три) года, в случае сохранения должности сотрудника, соответственно, продлевается.

За полученное служебное удостоверение сотрудники расписываются в журнале учета выдачи и возврата служебных удостоверений государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» (далее – журнал учета) по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Служебные удостоверения и журнал учета хранятся в отделе Службы управления персоналом.

7. При увольнении, изменении должности сотрудники в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего распоряжения сдают удостоверения по месту его получения.

На обходном листе при сдаче удостоверения ставится подпись лица, ответственного за выдачу служебного удостоверения.

8. В случаях замены служебного удостоверения, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, ранее выданное служебное удостоверение изымается.

9. Учет выдачи и возврата служебных удостоверений осуществляется в журналах учета выдачи и возврата служебных удостоверений по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

10. Контроль за порядком заполнения, оформления, выдачи, хранения и уничтожения служебных удостоверений осуществляют ответственные сотрудники службы управления персоналом.

11. При вручении служебного удостоверения государственному служащему, впервые принятому на государственную службу, в соответствии с данным Правилом Служба управление персоналом разъясняет порядок его использования, хранения и возврата.

12. В случае утраты или порчи служебного удостоверения сотрудник в течение трех рабочих дней предъявляет по месту выдачи удостоверения письменное (в произвольной форме) извещение и направляет на опубликование в средствах массовой информации объявление о недействительности утерянного удостоверения.

13. По каждому факту утраты, порчи служебного удостоверения, а также передачи его другим лицам или использования не по назначению Служба управления персоналом в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжения о проведении служебного расследования проводит служебное расследование, по результатам которого дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

14. Служебное удостоверение, утерянное или испорченное по вине сотрудника, восстанавливается за счет его собственных средств.

15. Служебные удостоверения, сданные сотрудниками, один раз в год подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта об уничтожении в произвольной форме.

Приложение к Правилам выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Форма

Журнал учета выдачи и возврата служебных удостоверений государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Занимаемая должность № удостоверения Дата выдачи Роспись работника кому выдано Дата сдачи Роспись работника, сдавшего удостоверение

Примечание: журнал учета выдачи и возврата служебных удостоверений государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» должен быть прошнурован, пронумерован и заверяется подписью и печатью Службы управления персоналом.

Приложение 2 к решению акима Ауэзовского района города Алматы» от 19 июня2017 года № 02

Описание служебного удостоверения государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы»

1. Обложки служебных удостоверений изготавливаются из высококачественной кожи или материала «балакрон темно-синего цвета». В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 6,5х19 см.

2. На лицевой стороне служебного удостоверения по центру расположено изображение государственного Герба Республики Казахстан золотистого цвета, под которым типографическим шрифтом выполнена надпись «ӘУЕЗОВ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ».

3. Внутренняя сторона служебного удостоверения состоит из двух половин – левой и правой, каждая из которых выполнена в виде сложно построенной тангирной сетки кремового цвета, в центральной части внутренней стороны изображен символ независимости Республики Казахстан.

В верхней части левой стороны удостоверения слова «ӘУЕЗОВ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» отделены от основного тангира микрошрифтом «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ», в центре размещена надпись, «№___» КУӘЛІК» выполненная черным цветом.

В верхней части правой стороны удостоверения слова «АППАРАТ АКИМА АУЭЗОВСКОГО РАЙОНА» отделены от основного тангира микрошрифтом «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ» в центре размещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __» выполненная черным цветом.

На левой стороне располагается фотография работника (анфас, цветная) размером 3x4 сантиметра, построчно указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность на государственном языке. Служебное удостоверение заверяется подписью акима Ауэзовского района и скрепляется оттиском гербовой печати.

На правой стороне изображение государственного Герба Республики Казахстан, построчно указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность на русском языке. Ниже указывается срок действия удостоверения.

4. Служебное удостоверение имеет три степени защиты: отбивочную полосу (напечатанный микрошрифтом текст «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ»), специальный тангир и прозрачную пленку.