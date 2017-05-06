Решение акима Наурызбайского района города Алматы от 18 марта 2017 года № 3 «О внесении изменений в решение акима Наурызбайского района города Алматы от 25 февраля 2015 года № 1 «Об образовании избирательных участков по Наурызбайскому району города Алматы» (Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы от 14 апреля 2017 года №1369)

О внесении изменений в решение акима Наурызбайского района города Алматы от 25 февраля 2015 года № 1 «Об образовании избирательных участков по Наурызбайскому району города Алматы»

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 23 Конституционного Закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», статьей 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 4) пункта 3 статьи 42 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V «О правовых актах», аким Наурызбайского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Внести в решение акима Наурызбайского района города Алматы

от 25 февраля 2015 года № 1 «Об образовании избирательных участков по Наурызбайскому району города Алматы» (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 27 февраля 2015 года № 1130, опубликовано в газетах «Алматы Ақшамы» от 28 февраля 2015 года № 23 и «Вечерний Алматы» от 28 февраля 2015 года

№ 25) следующие изменения:

1) по всему тексту приложения к указанному решению название улицы «Ауэзова» заменить названием улицы «Ашимова»;

2) в приложении к указанному решению изменить центр и границы избирательного участка №504, центр избирательного участка №505, центр и границы избирательного участка №506, границы избирательных участков №507, №508, №509, №510, №511, №512, №515, №516, центр и границы избирательного участка №538, границы избирательных участков №540, №542, №543 согласно приложению к настоящему решению.

2. Аппарату акима Наурызбайского района города Алматы обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет – ресурсе аппарата акима Наурызбайского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Наурызбайского района города Алматы Нысаналиева М.Н.

С. Сайфеденов

СОГЛАСОВАНО: Председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы Ж. Асанова 18 марта 2017 год

Приложение к решению акима Наурызбайского района города Алматы от 18 марта 2017 года №3

Избирательный участок № 504

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 157», микрорайон Калкаман – 2,

улица Кыдырбекова, дом 32).

В границах: от проспекта Райымбека, по западной стороне улицы Айбергенова, в южном направлении до улицы Кыдырбекова. От улицы Айбергенова по западной стороне улицы Кыдырбекова в южном направлении до улицы малая Райымбека. По северной стороне улицы малая Райымбека, в западном направлении до речки Тастыбулак. По западной стороне речки Тастыбулак с переходом в улицу Сыпатай батыра в южном направлении до улицы Арман. По северной стороне улицы Арман с переходом в улицы Жана шаруа и Бекешова в западном направлении до улицы Карьерная. По северной стороне улицы Карьерная, в западном направлении до улицы Строительная. По восточной стороне улицы Строительная, в северном направлении до улицы малая Райымбека. По южной стороне улицы малая Райымбека в восточном направлении до улицы Карабулак. По восточной стороне улицы Карабулак в северном направлении до проспекта Райымбека. По южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы Айбергенова.

Избирательный участок № 505

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 157», микрорайон Калкаман – 2,

улица Кыдырбекова, дом 32).

В границах: от улицы Ашимова по южной стороне улицы малая Райымбека, в западном направлении до речки Тастыбулак. По восточной стороне речки Тастыбулак с переходом в улицу Сыпатай батыра, в южном направлении до улицы Арман. По северной стороне улицы Арман, в восточном направлении до улицы Ашимова. По западной стороне улицы Ашимова, в северном направлении до улицы малая Райымбека.

Избирательный участок № 506

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 157», микрорайон Калкаман – 2,

улица Кыдырбекова, дом 32).

В границах: от улицы Ашимова, микрорайона Калкаман-2, по южной стороне улицы Байзак батыра, микрорайона Калкаман-2, в восточном направлении до речки Каргалинка. По западному берегу речки Каргалинка, в южном направлении, до пересечения проеуктируемого проспекта Абая микрорайона Калкаман-2. По северной стороне проектируемого проспекта Абая в западном направлении, до улицы Айтей батыра, микрорайона Калкаман-2. По восточной стороне улицы Айтей батыра, микрорайона Калкаман-2, в северном направлении, до улицы Макатаева микрорайона Калкаман-2. По северной стороне улицы Макатаева, в западном направлении до улицы Ашимова. По восточной стороне улицы Ашимова, в северном направлении до улицы Байзак батыра микрорайона Калкаман-2.

Избирательный участок № 507

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия № 176», микрорайон Калкаман-3, улица Макатаева, дом 47).

В границах: от улицы Жайлау, по южной стороне улицы Жана шаруа с переходом в улицы Арман и Макатаева микрорайона Калкаман-2, в восточном направлении до улицы Айтей батыра. По западной стороне улицы Айтей батыра, в южном направлении, до проектируемого проспекта Абая. По южной стороне проектируемого проспекта Абая, в восточном направлении до речки Каргалинка. По западной стороне речки Каргалинка, в южном направлении до улицы Шаляпина. По северной стороне улицы Шаляпина с переходом в улицу Южная, огибая границы коттеджного городка Тау Самалы, в западном направлении, до улицы Жайлау. По восточной стороне улицы Жайлау в северном направлении до улицы Жана шаруа.

Избирательный участок № 508

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Школа-гимназия № 176», микрорайон Калкаман-3, улица Макатаева, дом 47).

В границах: от улицы Ашимова, микрорайона Калкаман-3, по южной стороне улицы Шаляпина в восточном направлении, до речки Каргалинка. По западному берегу речки Каргалинка, в южном направлении до улицы Кенесбаева. По северной стороне улицы Кенесбаева в западном направлении до улицы Ашимова. По восточной стороне улицы Ашимова в северном направлении, до улицы Шаляпина.

Избирательный участок № 509

(050067, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 188», микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 4).

В границах: от улицы Жандосова, по западной стороне улицы Кажымукана в южном направлении до улицы Карасай батыра. От улицы Карасай батыра по западной стороне границы микрорайона Тастыбулак в южном направлении проходит до пересечения границы района с руслом ручья. От пересечения русла ручья и границы района в западном направлении вдоль границы Иле-Алатауского национального парка до пересечения с руслом реки Аксай. От пересечения с руслом реки Аксай проходит вдоль русла реки Аксай в северном направлении, до пересечения с руслом реки Тастыбулак. По восточной стороне реки Тастыбулак в северном направлении, до улицы Жандосова. По южной стороне улицы Жандосова в восточном направлении до улицы Кажымукана.

Избирательный участок № 510

(050067, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 187», микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 2).

В границах: от улицы Грозы, по южной стороне улицы Кенесбаева, в восточном направлении до речки Каргалинка. По западной стороне речки Каргалинка, в южном направлении до улицы Алатау микрорайона Курамыс. По северной стороне улицы Алатау, в западном направлении до улицы Грозы. По восточной стороне улицы Грозы, в северном направлении до улицы Кенесбаева.

Избирательный участок № 511

(050070, Центр: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Национальный исследовательский институт защиты и карантина растений», микрорайон Рахат, улица Казыбек би, 1).

В границах: микрорайоны Рахат, Курамыс и часть микрорайона Таугуль-3. От пересечения русла реки Каргалинка и улицы Жандосова поворачивает в восточном направлении и проходит по южной стороне улицы Жандосова до пересечения с улицей Центральная и северо-западной границей микрорайона Таугуль-3. От пересечения с улицей Центральная, поворачивает в южном направлении и проходит по улице Центральная и южной и юго-западной границы микрорайона Таугуль-3 до пересечения с улицей Карменова. От пересечения с улицей Карменова поворачивает в восточном направлении, проходит по южной стороне улицы Карменова, в восточном направлении вдоль северной границы микрорайона Рахат и далее до пересечения с улицей Аскарова. От пересечения улицы Тополевая с улицей Аскарова поворачивает в южном направлении и проходит по западной стороне улицы Аскарова до пересечения с улицей малая Мустафина. От пересечения улицы Аскарова с улицей малая Мустафина, по северной стороне улицы малая Мустафина до пересечения с улицей Мустафина, далее по западной стороне улицы Мустафина в южном направлении до улицы Амангельды. По восточной стороне улицы Амангельды в северо-западном направлении до улицы Карибай акына. По восточной стороне улицы Карибай акына в северном направлении до пересечения с улицей Сатпаева микрорайона Курамыс. По восточной стороне улицы Сатпаева в северном направлении до речки Каргалинка. По восточной стороне речки Каргалинка в северном направлении до пересечения с улицей Жандосова.

Избирательный участок № 512

(050070, Центр: Товарищество с ограниченной ответственностью «Элит-Дом-Сервис», микрорайон Каргалы, улица Мустафина, 54/1).

В границах: микрорайоны Каргалы, Жайлау. От пересечения улицы малая Мустафина с улицей Мустафина, по западной стороне улицы Мустафина с переходом в улицу Абая, в южном направлении вдоль границы района до пересечения с юго-восточной границей села Жайлау. От пересечения улицы Абая и юго-восточной границы села Жайлау поворачивает в юго-западном направлении и проходит вдоль границы района до высоты 1500 метров. От высоты 1500 метров в северном направлении до пересечения границы микрорайонов Жайлау и Карагайлы, далее в северном направлении до пересечения улицы Карибай акына с улицей Амангельды микрорайона Каргалы. По южной стороне улицы Амангельды, в восточном направлении до пересечения с одноименной улицей Амангельды, далее по западной стороне улицы Амангельды в юго-восточном направлении до дома № 45. От дома № 45, по южной стороне улицы Амангельды в восточном направлении до улицы Мустафина.

Избирательный участок № 515

(050027, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186», микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15).

В границах: от улицы Жандосова, в северном направлении по восточной стороне улицы Жабаева до улицы Кабанбай батыра. От улицы Жабаева, по южной стороне улицы Кабанбай батыра, в восточном направлении до улицы Ногайбаева. По восточной стороне улицы Ногайбаева с переходом в улицу Улан, в северном направлении до улицы Жана Шаруа. По южной стороне улицы Жана Шаруа, в восточном направлении до улицы Жайлау. По западной стороне улицы Жайлау, в южном направлении до речки Тастыбулак. По западной стороне речки Тастыбулак, в южном направлении до улицы Аксайская микрорайона Таусамалы. По западной стороне улицы Аксайская, в южном направлении до улицы Римская. По южной стороне улицы Римская, в восточном направлении до улицы Айболит. По западной стороне улицы Айболит микрорайона Таусамалы, в южном направлении до уллицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова, в западном направлении до улицы Жабаева.

Избирательный участок № 516

(050027, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186», микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15).

В границах: от улицы Жандосова, в северном направлении по западной стороне улицы Жабаева до улицы Кабанбай батыра. От улицы Жабаева, по северной стороне улицы Кабанбай батыра, в восточном направлении до улицы Ногайбаева. По западной стороне улицы Ногайбаева с переходом в улицу Улан, в северном направлении до улицы Жана Шаруа. По Южной стороне улицы Жана Шаруа, в западном направлении до улицы Тарасова. По восточной стороне улицы Тарасова, в южном направлении до дома №91. Далее, от улицы 8-я линия, по восточной стороне улицы Бекешева, в юго-восточном направлении до пересечения с улицей Жабаева.

Избирательный участок № 538

(050006, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 157», микрорайон Калкаман – 2,

улица Кыдырбекова, дом 32).

В границах: микрорайонов Наурыз и Абайские дачи, от улицы Строительная, по восточной стороне улицы Карьерная в северо-западном направлении огибая границы города до проспекта Райымбека (за исключением Акционерного общества «Казахстан кагазы»). По южной стороне проспекта Райымбека в восточном направлении до улицы Карабулак. По западной стороне улицы Карабулак в южном направлении до улицы малая Райымбека. По северной стороне улицы малая Райымбека в западном направлении до улицы Строительная. По западной стороне улицы Строительная в южном направлении до улицы Карьерная.

Избирательный участок № 540

(050027, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 186», микрорайон Акжар, улица Абая, дом 15).

В границах: микрорайона Акжар, от улицы Карьерная по южной стороне улицы Бекешева с переходом в улицу Жана Шаруа, до улицы Тарасова. По западной стороне улицы Тарасова, в южном направлении до улицы Кабанбай батыра. По северной стороне улицы Кабанбай батыра в западном направлении до улицы Акбулак. По западной стороне улицы Акбулак в юго-западном направлении до пересечения с улицей Карьерная, далее по восточной стороне улицы Карьерная до улицы Бекешева.

Избирательный участок № 542

(050067, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 187»,микрорайон Таусамалы, улица Жандосова, дом 2).

В границах: от улицы Жандосова, по восточной стороне улицы Айболит, в северном направлении до улицы Римская. По северной стороне улицы Римская, в западном направлении до улицы Аксайская. По восточной стороне улицы Аксайская, в северном направлении до речки Тастыбулак. По восточной стороне речки Тастыбулак, в северном направлении до улицы Арман. От улицы Арман, вдоль южной границы коттеджного городка Тау Самалы, в восточном направлении до улицы Ашимова. По западной стороне улицы Ашимова, в южном направлении до улицы Кенесбаева микрорайона Калкаман-2. По южной стороне улицы Кенесбаева, в восточном направлении до улицы Грозы микрорайона Таусамалы. По западной стороне улицы Грозы, в южном направлении до улицы Карасай батыра. По северной стороне улицы Карасай батыра, в западном направлении до улицы Кажымукана. По восточной стороне улицы Кажымукана в северном направлении до улицы Жандосова. По северной стороне улицы Жандосова, в западном направлении до улицы Айболит.

Избирательный участок № 543

(050069, Центр: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 192», микрорайон Карагайлы, улица Кали Надырова, дом 50).

В границах: от улицы Грозы, по южной стороне улицы Алатау микрорайона Курамыс в восточном направлении до улицы Сатпаева микрорайона Курамыс. По западной стороне улицы Сатпаева, в южном направлении до улицы Карибай Акына. По западной стороне улицы Карибай акына, в южном направлении до улицы Амангельды. По северной стороне улицы Амангельды в западном направлении с переходом в улицы Наурызбай батыра и Желтоксан до улицы Жандосова микрорайона Карагайлы. По восточной стороне улицы Жандосова микрорайона Карагайлы в северном направлении до улицы Карасай батыра микрорайона Таусамалы. По южной стороне улицы Карасай батыра в восточном направлении до улицы Грозы. По восточной стороне улицы Грозы, в северном направлении до улицы Алатау.