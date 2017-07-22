Решение акима Турксибского района г. Алматы № 03 от 21 июня 2017 г

Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы № 1394 от 17 июля 2017 года

Об утверждении Правилвыдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» и его описания

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», а также статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Турксибского района города Алматы РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1) Правила выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) описание служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Коммунальному государственному учреждению «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции с последующим опубликованием в официальных периодических печатных изданиях, а также в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на официальном интернет-ресурсе аппарата акима Турксибского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима Турксибского района Карсакбаеву Б.К.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Аким Турксибского района г. Алматы В. Устюгов

Вносит: главный специалист отдела службы

управления персоналом аппарата акима

района (кадровая служба) С. Ендеубаева

Согласовано: и.о. руководителя аппарата Б. Узакбаева

Руководитель государственно-правового отдела Ф. Степанов

Приложение 1 к решению акима Турксибского района города Алматы № 1394 от 17 июля 2017 года

Правила выдачи служебного удостоверения коммунальногогосударственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района городаАлматы»

1. Общие положения

1. НастоящиеПравила выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан» и определяют порядок выдачи служебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

2. Служебное удостоверение государственного служащего (далее служебное удостоверение) является официальным документом,подтверждающимзанимаемуюадминистративным государственным служащим должность.

3. Служебноеудостоверение соответствует описанию, утвержденному настоящим решением.

4. Служебное удостоверение без соответствующего оформления, с просроченным сроком действия, помарками и подчистками считается недействительным.

2. Порядок выдачи служебного удостоверения

5. Служебное удостоверение выдается:за подписью акима Турксибского района города Алматы – государственным служащим аппарата акима Турксибского района города Алматы.

6. Служебные удостоверения выдаются сотрудникам при назначении на должность, изменении должности, по истечении срока, утере, а также порче ранее выданного удостоверения. Служебные удостоверения выдаются сотрудникам сроком на 3 (три) года, в случае сохранения должности сотрудника, соответственно, продлеваются.

За полученное служебное удостоверение сотрудники расписываются в журнале учета выдачи и возврата служебных удостоверений государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» (далее – журналучета) по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Служебные удостоверения и журнал учета хранятся в отделе службы управления персоналом.

7. При увольнении, изменении должности сотрудники в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего распоряжения сдают удостоверения по месту его получения.

На обходном листе при сдаче удостоверения ставится подпись лица, ответственного за выдачу служебного удостоверения.

8. Вслучаяхзаменыслужебного удостоверения, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, ранее выданное служебное удостоверение изымается.

9. Учет выдачи и возврата служебных удостоверений осуществляется в журналах учета выдачи и возврата служебных удостоверений по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

10. Контроль за порядком заполнения, оформления, выдачи, хранения и уничтожения служебных удостоверений осуществляют ответственные сотрудники службы управления персоналом.

11. При вручении служебного удостоверения государственному служащему, впервые принятому на государственную службу, в соответствии с данным Правилом служба управление персоналом разъясняет порядок его использования, хранения и возврата.

12. В случае утраты или порчи служебного удостоверения сотрудник в течение трех рабочих дней предъявляет по месту выдачи удостоверения письменное (в произвольной форме) извещение и направляет на опубликование в средствах массовой информации объявление о недействительности утерянного удостоверения.

13. По каждому факту утраты, порчи служебного удостоверения, а также передачи его другим лицам или использования не по назначению служба управления персоналом в течение десяти рабочих дней со дня издания распоряжениео проведении служебного расследования проводит служебное расследование, по результатам которого дисциплинарная комиссия рассматривает вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

14.Служебное удостоверение, утерянное или испорченное по вине сотрудника, восстанавливается за счет его собственных средств.

15. Служебные удостоверения, сданные сотрудниками, один раз в год подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта об уничтожении в произвольной форме.

Приложение к Правилам выдачислужебного удостоверения коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы»

Форма

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Занимаемая должность № удостоверения Дата выдачи Роспись работника кому выдано Дата сдачи Роспись работника, сдавшего удостоверение

Примечание: журнал учета выдачи и возврата служебных удостоверений государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибского района города Алматы» должен быть прошнурован, пронумерован и заверяется подписью и печатью службы управления персоналом.

Приложение 2 к решению акима Турксибского района города Алматы № 1394 от 17 июля 2017 года

Описание служебного удостоверения государственных служащих коммунального государственного учреждения «Аппарат акима Турксибскогорайона города Алматы»

1.Обложки служебных удостоверений изготавливаются из высококачественнойкожи или материала «балакрон темно-синего цвета». В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 6,5х19 см.

2. На лицевой стороне служебного удостоверенияпо центру расположеноизображение государственного Герба Республики Казахстан золотистого цвета,под которым типографическим шрифтом выполнена надпись «ТҮРКСІБ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ».

3. Внутренняя сторона служебного удостоверения состоит из двух половин – левой и правой, каждая из которых выполнена в виде сложнопостроеннойтангирной сетки кремового цвета, в центральной части внутренней стороныизображен символ независимости Республики Казахстан.

В верхней частилевой стороны удостоверения слова «ТҮРКСІБ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» отделены от основного тангирамикрошрифтом «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ», в центре размещена надпись, «№___» КУӘЛІК», выполненная черным цветом.

В верхней части правой стороны удостоверения слова«АППАРАТ АКИМА ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА» отделены от основного тангира микрошрифтом «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ»в центре размещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № __», выполненная черным цветом

На левой стороне располагается фотография работника (анфас, цветная) размером 3x4 сантиметра, построчно указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность на государственном языке. Служебное удостоверение заверяется подписью акима Турксибского района и скрепляются оттиском гербовой печати.

На правой стороне изображение государственного Герба Республики Казахстан, построчно указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность на русском языке. Ниже указывается срок действия удостоверения.

4.Служебное удостоверение имееттри степени защиты:отбивочнуюполосу(напечатанный микрошрифтом текст «АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ»), специальныйтангир и прозрачную пленку.