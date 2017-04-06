Режим особого внимания

В алматинской подземке усилены меры безопасности

Такое решение в администрации метрополитена приняли после теракта в Санкт-Петербурге. В частности в алматинском метро теперь все пассажиры подвергаются тщательному досмотру. Каждый человек проходит через металлоискатель. Контролеры интересуются содержанием не только различных пакетов и портфелей, но даже дамских сумочек. Осуществляется и пешее патрулирование на платформах всех девяти станций. При этом особое внимание проверяющие уделяют входным группам и лестничным пролетам. Почти на всех станциях можно увидеть кинологов с собаками.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, количество представителей городского Департамента внутренних дел и службы спасения в метро увеличили до 113 человек. Эти меры будут работать в ближайшее время до особых распоряжений городской администрации. Всех алматинцев и гостей города просят отнестись к ситуации с пониманием и сразу же сообщать о подозрительных предметах или пассажирах любому сотруднику в форме, дежурному полицейскому или машинисту.

Леля ВЕРЕСОВА