Руководителем городского Управления здравоохранения назначен Серикбол Мусинов

Нового главу ведомства медицинскому сообществу мегаполиса представил аким Алматы. В ходе совещания Бауыржан Байбек озвучил промежуточные итоги работы Управления здравоохранения за 2016–2017 годы и отметил положительную динамику в основных показателях системы здравоохранения.

– За два года значительно увеличилось финансирование системы здравоохранения. Введены в эксплуатацию 7 объектов здравоохранения. В рамках социальной ответственности бизнеса за счет средств частного инвестора открыта городская поликлиника № 36. В 2017 году начато строительство 9 новых объектов здравоохранения. Особое внимание уделяется увеличению доступности медицинской инфраструктуры во вновь присоединенных территориях к городу, – отметил Бауыржан Байбек.

В 2016–2017 годах выделено более 11 млрд тенге на оснащение оборудованием медицинских организаций. За счет внедрения дифференцированной оплаты труда по сравнению с прошлым годом заработная плата врачей выросла на 19%, среднего медицинского персонала – на 9%.

Вместе с тем аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.

В частности, необходимо обеспечить улучшение показателей по снижению материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других индикаторов программ. Важно усилить работу по реализации проектов по механизмам ГЧП, наладить систему бесперебойного лекарственного обеспечения населения, принять системные меры по решению дефицита врачебных кадров.

Новый руководитель управления начал трудовую деятельность в 1980 году врачом-интерном аягозской ЦРБ. В разные годы работал начальником Департамента здравоохранения Семипалатинской области, проректором школы общественного здравоохранения МЗ РК, начальником Управления фармацевтического контроля Астаны, заместителем министра здравоохранения и социального развития РК и на других должностях.

Виктор АНДРЕЕВ