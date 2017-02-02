Руководство к действию

В Алматы состоялось расширенное заседание, посвященное обсуждению Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Во встрече приняли участие руководители городских структур, представители учреждений образования и здравоохранения, неправительственных организаций. Совещание открыл аким города Бауыржан Байбек.

– Ежегодное Послание Президента Казахстана – важный политический документ, определяющий вектор дальнейшего развития страны. В нем Глава государства обозначил цели и задачи, касающиеся всех сфер жизни республики. Мы должны четко их придерживаться. Это особенно важно в свете того, что Казахстан стремится войти в тридцатку конкурентоспособных стран мира. Глава государства принял важное решение о перераспределении полномочий между ветвями власти. В непростое время становления нам нужен был яркий и мудрый лидер, который по кирпичику строил новую жизнь страны вместе с народом. Сегодня наше общество уже достаточно созрело для того, чтобы Президент мог доверить часть своих полномочий Парламенту. Это позволит Лидеру нации больше сосредоточиться на вопросах внешней политики, – сказал глава города.

Он отметил, что Президент страны в своем Послании пошагово расписал, как именно нужно работать и к чему идти во всех отраслях развития.

– Специалистам каждой сферы необходимо очень внимательно изучить Послание и начать работать, руководствуясь им. Глава Казахстана всегда уделяет большое внимание Алматы как городу, ставшему колыбелью Независимости страны. В дни Универсиады внимание всего мира приковано к Алматы – мегаполису, который стремительно развивается. Мы гордимся тем, что семь из десяти горожан сегодня работают в сфере малого и среднего бизнеса. Алматы – это город предпринимателей и частного капитала, здесь находится 90 процентов банков, – отметил Бауыржан Байбек.

Аким подчеркнул, что благодаря тесному партнерству городской администрации и бизнесменов, а также неравнодушию горожан Алматы удается сохранить положительную динамику развития, несмотря на сложную ситуацию в мире. В частности, по итогам прошлого года увеличились поступления в местный и республиканский бюджет. Благодаря предпринимателям в городе активно воплощаются в жизнь социальные проекты. Открываются детские сады, спортивные площадки.

Сегодня Алматы заявил о себе не только как культурный, но и как спортивный центр страны. Для Универсиады построено множество объектов, которые после завершения соревнований будут адаптированы под нужды людей.

– Важно отметить, что Алматы становится более узнаваемым в мире. Об этом говорит и появление на нашем рынке таких мировых брендов, как MC Donalds и Starbucks. И это не предел. Хотелось бы поблагодарить всех депутатов за то, что не оставляют без внимания обращения горожан и эффективно решают их вопросы. Мы все должны активно работать, руководствуясь целями и задачами, поставленными Президентом в новом Послании. Новый вектор политики, обозначенный Лидером нации, позволит полностью реализовать потенциал нашей страны, и в частности Алматы, – подытожил аким.

В свою очередь директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Юрий Тлеумуратов отметил, что третья модернизация экономики Казахстана – беспрецедентная и очень важная мера.

– Мир меняется, и наша страна должна успевать адаптироваться к новым реалиям. Для меня, как представителя сферы бизнеса, особенно важны вопросы, связанные с предпринимательством. В частности, повышение доли казахстанского содержания и конкурентоспособности отечественных предприятий. Эти задачи ставит в своем Послании Президент. Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить их. Палата проводит большую работу с предпринимателями, консультируя бизнесменов по разным вопросам. Кроме того, находятся в работе 11 проектов по линии государственно-частного партнерства, из них четыре социальных и семь – связанных с бизнесом, – сказал Юрий Тлеумуратов.

О задачах, касающихся сферы здравоохранения, рассказала главный врач детского санатория № 2 Наталья Рахальская:

– Конечно, в Послании меня больше всего заинтересовал раздел, посвященный сфере здравоохранения. В этом году будет осуществлен переход к обязательному социальному медицинскому страхованию. Это очень важное решение, благодаря которому наша система здравоохранения станет более конкурентоспособной. Особый акцент будет сделан на работе станций скорой помощи и поликлиник. В частности, снизится нагрузка на врачей общей практики. Если сегодня на каждого специалиста приходится примерно 2000 пациентов, то благодаря реформе здравоохранения эту цифру удастся снизить в два раза. Таким образом, врачи смогут уделять больше внимания каждому из пациентов, что, я уверена, будет способствовать оздоровлению нации и увеличению продолжительности жизни в Казахстане.



Елена СОКОЛОВА

Фото Даурена ИСАЕВА