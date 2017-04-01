Рыночные принципы

В Алматы открываются модернизированные торговые рынки

С работой некоторых из них в ходе выездного совещания ознакомился аким города. Бауыржан Байбек посетил первый оптово-распределительный центр современного формата Mizam, основанный на зарубежном опыте, в частности всемирно известного французского рынка «Ранжис».

– Этот проект считаю ярким примером государственно-частного партнерства. Защищая его на градостроительном совете города, мы дали обещание, что у нас будут минимальные цены, и сейчас придерживаемся своей политики, – отметил генеральный директор Mizam Досмухан Керимбаев.

Руководитель торгового предприятия сообщил, что одной из концепций Mizam выступает работа с прямыми поставщиками, что позволит исключить этап посредничества и, как следствие, значительно снизить цены на товары. Проект стоимостью 3,1 млрд тенге реализован за счет частных инвестиций. В оптово-распределительном центре трудоустроено до двух тысяч человек.

Аким города проинспектировал также торговый центр «Зеленый базар», введенный в эксплуатацию в минувшем феврале в рамках программы модернизации рынков. В настоящее время здесь на площади 10 тысяч кв. м самую разнообразную продукцию реализуют свыше 500 продавцов. Общая территория павильона занимает порядка 20 тыс. кв. м, имеется и свой двухъярусный паркинг на 400 мест. Стоимость проекта составляет порядка 2,5 млрд тенге.

Напомним, в мегаполисе продолжается работа по переводу торговли на новый формат, отвечающий всем необходимым требованиям безопасности и санитарных норм. С 2013 года в городе модернизировано 11 рынков: «Олжа», «Салем», «Аксай-3», «Алатау-1», «Алатау-2», «Евразия», «Юпитер», «Довун», «Акжар», «Орбита», «Карасу». До конца текущего года в новом облике предстанут еще пять рынков: «Каркара», «Мехрениса», «Саяхат», «Тастак» и «Ак-Булак».

Виктор АНДРЕЕВ