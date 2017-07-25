С 1 августа на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая вводится новая схема дорожного движения

По данным городского Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, движение транспорта по Райымбека в восточном направлении со светофорного объекта переводится в тоннельную часть транспортной развязки. Также закрывается сквозное движение всех видов транспорта, кроме общественного, по южной стороне Райымбека в восточном направлении на участке от Пушкина до пересечения с Есенова.

Кроме того, разгружается светофорный объект за счет изменения схемы движения транспорта через перекресток с запрещением левых поворотов с Суюнбая на Райымбека и с Райымбека на Суюнбая.

Данная мера введена для упорядочения дорожного движения на транспортном узле на Райымбека от Суюнбая до пересечения с ул. Пушкина, где из-за большого скопления транспорта образуются заторы, особенно в часы пик, сопровождаемые многочисленными нарушениями ПДД как водителями, так и пешеходами.

Сауле РАХМЕТОВА