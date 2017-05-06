С Днём Великой Победы!

Свыше 400 крупных торжественных событий увидят казахстанцы на 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Торжественные собрания, праздничные концерты и благотворительные акции, посвященные Дню Великой Победы, пройдут по всей республике. Ветеранам войны государство окажет в эти дни особое внимание и поддержку. Сегодня в Казахстане насчитывается 2776 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 157 679 тружеников тыла, 194 гражданина, работавших в период блокады в Ленинграде. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

– В рамках празднования 72-й годовщины Победы в регионах Казахстана уже проходят акции «Вахта памяти», «Вечный огонь» по восстановлению памятников, обелисков, «25 добрых дел», «Эстафета добрых дел», «Ардағым ардагерім», «Дерево мира», «Бессмертный полк», фотовыставка «Мы помним! Мы гордимся», – отметила Светлана Жакупова.

Все районы Алматы ведут масштабную подготовку к празднованию годовщины Великой Победы. К международному шествию «Бессмертный полк» мегаполис присоединится 9 мая в 12.00. По улицам города пройдут тысячи потомков участников войны с портретами своих отцов и прадедов. Маршрут «Бессмертного полка» возьмет начало от площади «Астана», конечным пунктом станет Вечный огонь. Ряды марша открыты для всех, регистрация не требуется.

Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Славы начнется 9 мая в 10.00 на площади перед Вечным огнем в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В ней примут участие ветераны войны, рота почетного караула и военно-духовой оркестр. Алматинцы почтят память павших минутой молчания. После пройдут марш роты почетного караула и праздничный концерт. Здесь будут установлены стена благодарности и фотозона «Біз – батырлардың ұрпағы». С 7 по 9 мая в парке можно будет увидеть выставку боевой техники.

Главный праздничный концерт «Тағзым» с песнями военных лет пройдет 9 мая на площади «Астана», начало в 20.00. Салют – в 22.00.

Марина ПЕСТРЯКОВА

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