С электронной скоростью

Временно зарегистрироваться по месту жительства теперь можно онлайн на eGov.kz

На портале электронного правительства Казахстана eGov.kz стала доступна услуга временной регистрации граждан по месту жительства.

Чтобы воспользоваться ею, собственнику жилья и желающему в нем зарегистрироваться необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти авторизацию на портале.

Открываем раздел «Гражданство, миграция и иммиграция». Далее открываем вкладку «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета», нажимаем на «Временная регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» и читаем, как получить услгу онлайн.

Как получить услугу онлайн

Авторизоваться на портале и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн».

Заполнить заявку с указанием данных объекта недвижимости собственника и/или заявителя.

Отправить заявку на согласование собственнику недвижимого имущества.

Подписать заявку собственником недвижимости.

Оплатить государственную пошлину за оказание услуги.

Подписать заявку собственником недвижимости и/или заявителем.

В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки.

После этого заявка попадает в систему МВД РК, где на ее обработку уходит не более 10 минут, затем на портале отображается статус «Регистрация временного адреса прошла успешно». Проверить адрес временной прописки можно, получив адресную справку.

По всем вопросам касательно временной регистрации звоните в бесплатный круглосуточный Единый контакт-центр по номеру 1414.

Юрий ЮРОВ