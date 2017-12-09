С любовью к столице

В Алматы состоится вручение премии «Астана – ардағым»

Торжественная церемония пройдет завтра во Дворце Республики и даст старт городским мероприятиям, приуроченным к юбилею столицы.

Премия будет присуждена алматинцам, внесшим вклад в становление Астаны, оказавшим всестороннюю поддержку решению Президента о переносе столицы.

Вручение престижной награды пройдет по 20 номинациям в области образования и науки, архитектуры и строительства, здравоохранения, спорта, искусства, кинематографии, журналистики.

Как подчеркивают в оргкомитете премии, 20 – цифра не случайная, она соответствует 20-летию столицы.

В списке номинантов 60 человек. В их числе режиссер трилогии «Небо моего детства» (2011), «Путь лидера» (2013), «Разрывая замкнутый круг» (2014) Рустем Абдрашев и основной актерский состав этих кинокартин; председатель Союза архитекторов Казахстана, почетный строитель РК, заслуженный деятель РК Акмурза Рустембеков; инноватор, генеральный директор ТОО «SAVENERGY» Руслан Нурлыбаев; заместитель директора детской музыкальной школы № 12 Елена Тагильцева; лауреат премии Союза журналистов РК, фотокорреспондент газеты «Айқын» Айтжан Мурзанов и другие известные горожане.



Рустем Абдрашев входит в число ведущих режиссеров Казахстана. В числе его работ – киноновелла «Легионер» альманаха Егора Кончаловского «Сердце мое – Астана».



– Мне, как режиссеру, в Астане очень удобно снимать кино, там широкие улицы – все говорит о том, что город молодой. В истории очень немного примеров, когда за такие короткие сроки рождался новый город, столько всего построено, но главное в городе – это его жители. И наш фильм о них, – рассказал Рустем Абдрашев.

Айтжан Мурзанов часто снимает мероприятия, посвященные развитию Астаны.



– Хочу сказать, что горжусь успехами нашей столицы. За считаные годы Астана стала цветущим мегаполисом в центре Евразии, международным общественно-политическим и культурным центром, – сказал нам номинант на премию.

Заместитель директора детской музыкальной школы № 12 Елена Тагильцева подчеркнула, что за короткий срок Астана вошла в число музыкальных столиц.



– Более десяти лет наша школа отправляет на фестивали и конкурсы в столицу юных музыкантов. Организация конкурсов проходит на высоком уровне, – особо отметила педагог, добавив, что комфортные условия, гостеприимство помогают воспитанникам школы демонстрировать высокие результаты, одерживать победы в творческих состязаниях.

Школа находится в постоянном контакте с Казахским национальным университетом искусств, который расположен в Астане, вместе с преподавателями вуза педагоги разрабатывают учебные программы, организовывают семинары.

– Воспитанники школы и мы, педагоги, приезжая в столицу, посещаем спектакли театра «Астана Опера», в котором, к слову, работает много выходцев из Алматы. Мы гордимся этим театром, тем, что музыкальные профессионалы нашего города вносят вклад в культурное процветание столицы, – сказала она.

Ключевое направление предприятия ТОО «SAVENERGY», которым руководит инноватор Руслан Нурлыбаев, – производство вакуумных теплоизоляционных поверхностей для строительной отрасли.

Продукция предприятия востребована в стране и, в частности, в столице Астане, где бурными темпами ведется строительство.

В компании Руслана Нурлыбаева работают молодые ученые, что позволяет предприятию активно развиваться.

Рассуждая о работе своего предприятия, инноватор приводит цитату из послания Главы государства Нурсултана Назарбаева: «Важно обеспечить трансферт новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов».

Председатель Союза архитекторов Казахстана, почетный строитель РК, заслуженный деятель РК Акмурза Рустембеков – автор монумента «Астана – Бәйтерек».

Монумент «Байтерек» стал одним из символов молодой столицы и всей страны.

Напомним, общая высота башни составляет 97 метров, не считая подземного этажа, где разместились аквариумы, галерея «Байтерек» и небольшое кафе. Опорой служат 500 свай, а вес башни превышает 1000 тонн. При этом большой стеклянный шар на вершине «Байтерека» имеет диаметр 22 метра и весит почти 300 тонн. Внутри башни проходит лифт, который может поднять посетителей на высоту 86 метров, где находится панорамный зал с прекрасным видом на Астану. К тому же в зале разместились деревянный глобус с 17 лепестками, символами всех религиозных течений мира, и оттиск ладони Нурсултана Назарбаева – Первого Президента Казахстана.

«Байтерек» – одна из главных туристских достопримечательностей Казахстана.



В 1990-е годы по итогам конкурса на сооружение монумента проект Акмурзы Рустембекова одержал победу, обойдя проекты других известных архитекторов.



– Почему выбрали мой проект? Я сумел доказать, что это должно быть самоокупающееся сооружение. «Байтерек» зарабатывает деньги, – рассказал архитектор.

Акмурза Рустембеков сделал акцент на том, что Астана – это площадка для реализации самых передовых архитектурных решений.

– Ведущие зодчие мира вместе с нашим архитектурным сообществом создавали и продолжают создавать проекты для нашей столицы. В Астане передовая архитектура, – подчеркнул Акмурза Рустембеков, добавив, что гордится столицей не только как архитектор, но и как гражданин.

Выбор лауреатов на соискание премии «Астана – ардағым» проходит при участии конкурсной комиссии и открытого интернет-голосования на специальном сайте astana.ardaq.kz, который начал работу с 1 декабря текущего года. Голосование, начавшееся 5 декабря, завершится 9 декабря в 00.00.

В состав отборочной комиссии, которая вместе с горожанами определила номинантов на соискание премии, вошли секретарь маслихата Алматы Калдыбай Казанбаев, ректор университета «Туран», депутат маслихата, председатель Общественного совета города Алматы Рахман Алшанов, главный редактор газеты «Вечерний Алматы» Евгений Грюнберг, главный редактор газеты «Алматы акшамы», депутат маслихата Кали Сарсенбай и другие известные алматинцы.

Как нам сообщил заместитель руководителя Управления культуры и архивов Алматы Данияр Алиев, лауреатов премии ждет нагрудный знак, разработанный акиматом города.

– На нем изображен символ нашей столицы – монумент «Астана – Байтерек», – сказал он.

Дата торжественного вручения премии 10 декабря также была выбрана не случайно, именно в этот день, 10 декабря 1997 года, по решению Главы государства состоялся официальный перенос столицы.

Отметим, что церемония вручения премии «Астана – ардағым» станет первой в череде мероприятий, посвященных юбилею столицы, которые будут проходить до 6 июля 2018 года.

В Алматы запланированы фестивали, выставки, концерты, другие крупномасштабные творческие проекты.

– Сегодня Алматы, будучи финансовым и экономическим магнитом, гармонично дополняет политический центр нашей страны Астану, – отметили в акимате Алматы, напомнив слова Главы государства о том, что судьба Астаны – это судьба всех казахстанцев, смело перешагнувших рубеж двух веков. Это судьба независимого Казахстана, прошедшего Великий путь от безвестной окраины распавшейся супердержавы к динамичному современному государству, о котором знают и которое уважают в глобальном сообществе.

Юрий КАШТЕЛЮК