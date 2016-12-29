С Новым годом!

В Казахском государственном цирке состоялась новогодняя елка от имени акима Алматы.

На праздничное представление пришли 1700 детей, в том числе воспитанники детских домов, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей, отличники учебы и активисты. На новогодний праздник были приглашены 45 воспитанников дома поддержки детей-сирот и детей из малоимущих семей «Мен өмiрдi сүйемiн», Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих. Казахской ассоциации инвалидов – больных гемофилией, дети инвалидов войны в Афганистане.

Маленьких гостей поздравил аким Алматы Бауыржан Байбек:

– Уходящий год был полон успехов. Надеюсь, вы показали хорошие результаты в учебе, слушали своих учителей, помогали своим друзьям. Благодаря нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву в Казахстане создаются все условия для того, чтобы дети могли обучаться, полноценно отдыхать, быть счастливыми. Все, что делается в нашей стране, – для вас, вашего будущего, слушайтесь своих родителей, вкладывающих в вас все свои знания, надежды. Огромное спасибо учителям, которые каждый день учат, переживают за вас. Желаю вам успехов, процветания, счастья, пусть следующий год будет для вас полон смеха, радости и чтобы все ваши заветные желания исполнились. И еще хочу пожелать вам, чтобы вы получили новые знания, приобрели верных друзей, научились дружить, быть справедливыми, сильными, помогать слабым и, самое главное, верить в свои силы.

Затем гостей ждало волшебное представление «Щелкунчик под куполом цирка», а также выступление воздушных гимнаcтов, акробатов, клоунов, эквилибристов и дрессированных животных. Действо сопровождалось музыкой знаменитого балета Чайковского, госцирка «Фарандоль» и объемным лазерным 3D-шоу. Специально для новогодней елки для детей были созданы новые цирковые номера, написана музыка и подготовлено большое количество костюмов и реквизита.

В завершение маленькие алматинцы получили подарки от акима мегаполиса – сладости, игрушки, сумки-наборы для творчества

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ