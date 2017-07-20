Сбыть или не сбыть

Алматы вошел в тройку лидеров по утилизации старых автомобилей

За последний месяц более ста скидочных сертификатов было выдано в Казахстане по программе утилизации старых автомобилей.

Алматинцы вошли в тройку городов (вместе с Петропавловском и Костанаем), активно принимающих участие в программе. Желающие избавиться от автохлама могут получить денежную компенсацию от 48 до 150 тысяч тенге. Кроме того, с 26 июня предусмотрены специальные

скидочные сертификаты от

315 тысяч тенге на приобретение нового авто.

Как сообщили нам в пресс-слубе ТОО «Оператор РОП», согласно условиям программы взамен сданного автомобиля авто­владелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского производства. Программа не ограничивает применение скидки по конкретной категории транспортного средства. Сертификат можно использовать на приобретение любой категории и модели экологически чистого транспортного средства, произведенного в Казахстане. Также можно суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать на другое лицо, но не более двух раз. Срок действия сертификата с момента его регистрации – 12 месяцев.

– Реализация программы утилизации вышедших из эксплуатации машин позволит обновить автомобильный парк страны, стимулирует производство экологически чистых транспортных средств и способствует формированию инфраструктуры утилизационной отрасли, – отметил управляющий директор ТОО «Оператор Роп» Рустам Темирбек.

По условиям программы количество авто, которые может сдать одно лицо в пункт приема, как и время владения, не ограничено. Для участия в программе автовладельцу нужно доставить свою машину, снятую с учета, в пункт сбора, заполнить там типовое заявление и заключить договор.

Немаловажная деталь: с момента заключения договора бывший владелец теряет на нее всяческие права. Вернуть авто назад уже не получится.

Предварительно узнать, под какую категорию подходит сдаваемый автомобиль, владельцы старых машин могут на сайте www.auto.recycle.kz, или позвонив в call-center по телефону 8-800-080-08-65 (звонок из любого региона бесплатный).

Адрес пункта приема для Алматы: Карасайский район, г. Каскелен, ул. Достык, 4в, тел. +7-777-232-59-26.

Наталья ГЛУШАЕВА