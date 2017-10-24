Семейное дело

Во Дворце школьников отметили 20-летие «SOS Детской деревни Алматы»

На праздник пришли представители городских властей, государственных организаций и общественность.

– Хотя «SOS Детская деревня Алматы» – негосударственная структура, мы тесно с ней работаем, – отметил замакима Алматы Арман Кырыкбаев. – Городская администрация оказывает посильную поддержку этой структуре, а аким города трепетно относится к самой идее «SOS Детская деревня». В 1997 году, когда этот проект только пришел в Казахстан, он был для страны инновационным. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы таких учреждений было поменьше и все наши дети жили в полных семьях. Но на данном этапе, учитывая ситуацию, когда эта методика показала свою эффективность, ее, безусловно, следует всемерно поддерживать.

По словам председателя совета попечителей фонда «SOS Детские деревни Казахстана», депутата Мажилиса Парламента РК Серика Сейдуманова, сеть «SOS Детских деревень» успешно действует во многих странах.

– Мир приобрел то, что позволяет детям более полноценно и оптимально развиваться, – отметил мажилисмен. – Жизнь в SOS-семье оставляет светлые чувства на всю жизнь, надежду на достойное будущее. Поэтому мы благодарны коллективу «SOS Детской деревни Алматы» за большую проделанную работу.

Как известно, SOS-движение пришло в Казахстан в далеком 1994 году по инициативе Сары Алпысовны Назарбаевой. А уже в 1997 году распахнула свои объятия детям первая «SOS Детская деревня Алматы», которая стала отправной ступенью развития Национальной ассоциации «SOS Детские деревни Казахстана». Уже в 2000 году начала свою деятельность «SOS Детская деревня Астана» и в 2004 году введена в строй «SOS Детская деревня Темиртау».

За годы деятельности под крылом «SOS Детские деревни Казахстана» 451 ребенок обрел в 31 семейном доме заботливую семью – маму, братьев и сестер. Свыше трех тысяч детей, рискующих потерять свои биологические семьи, получили адресную и целевую помощь, которая была направлена на сохранение и укрепление 1240 семей. 13 000 ребят стали бенефициарами социального проекта «Игровой автобус», целью которого являлась поддержка развития детей, подростков, улучшения отношений внутри семей и развития их коммуникабельности. Сегодня 1086 детей получают образовательные услуги в центрах развития и SOS-детском саду. 96 выпускников подготовлены к самостоятельной жизни, 69 из них создали свои семьи и сегодня являются олицетворением успешности семейной модели воспитания SOS. 104 воспитанника получают высшее и профильное образование в учебных заведениях. Налажены контакты с более 140 партнерами.

– Совсем не верится, что уже пролетело 20 лет, – поделилась воспоминаниями первая SOS-мама Рада Хегай. – Помню как вчера, когда я первый раз перешагнула порог «Детской деревни», как дети радовались новому дому, сладко засыпали в своих кроватках, бежали на завтрак. Невозможно забыть, как я провожала их в детский сад, потом в школу, колледж… И вот они уже выросли, встали на ноги и часто приходят ко мне уже в гости.

Во время праздника сотрудников «SOS Детской деревни Алматы» наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а их воспитанников ждала развлекательная программа, конкурсы и игры. А в завершение всех гостей пригласили на праздничный фуршет, где угостили вкусным тортом.



Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА