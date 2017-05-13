Сезон экскурсий для ветеранов войны и труда

В рамках празднования 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне первая сотня юбиляров и именинников Турксибского района родившихся в апреле и мае, на комфортабельных автобусах отправилась по достопримечательностям Алматы.

Набраться как можно больше незабываемых впечатлений отдыхающим пожелала председатель районного совета ветеранов Галия Байгутдинова.

– Нынешний год у нас особенный – это 30-летие нашей ветеранской организации. На протяжении всего этого времени мы очень бережно относимся к нашим добрым традициям, а экскурсии – одна из них. Это обязательное посещение Алматинского метрополитена, ведь многие ветераны до сих пор не знакомы лично с этим видом транспорта. Конечно же, Парк Первого Президента, зоопарк, дельфинарий. Сегодня мы также поедем в Новый музей Алматы, который открылся к 1000-летию города, – сказала Галия Байгутдинова.

Тем временем в автобусах удобно расположились нарядные пожилые семейные пары, многие из которых вместе уже больше полувека. Среди них в увлекательное путешествие собрались жители блокадного Ленинграда Измайловы Клавдия Михайловна и Эрик Галиевич, Анарбек Амреев и Гульзахан Каирбекова с внуком Темирланом, сорок лет посвятившие себя школьному образованию, бывшие учителя Закира Сулейменова и Ахмет Айзарбек.

Сегодня у них у всех особенное настроение, потому что, казалась бы, простая экскурсия по городу им запомнится как яркий, незабываемый праздник.

Виктория ИЗБИЦКАЯ

Фото Юрия ВЫБЛОВА